ديانا كرزون تشارك أول صُورة لحملها...والجمهور يُخمن جنس المولود!

شاركت السوبر ستار الأردنية ديانا كرزون الصُورة الأولى لها من بعد إعلان حملها والذي تم منذ عدة أشهر على طريقة الفيديو كليب.

ديانا والتي هي في الأشهر الأخيرة من الحمل شاركت أول صورة عبر حسابها في إنستقرام وأرفقتها بتعليق "هو صديقي و حبيبي وقطعة من قلبي هو نعمة سأظل أشكر الله عليها إني إستودعتك زوجي وعُمره و عافيته فـ يارب أحفظه لي فإنه لي حبيب ودُنيا وما ملكت...وها نحن ننتظر طفلنا الأول قطعه من قلبنا سنحرص عليك جيداً سنبقى معك دائما وان وقعت سنساندك على أكتافنا سنحميك من بؤس هذا العالم فأنت حبيبنا وطفلنا و الاقرب لنا ‏اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا".



المشاهير بدورهم وجهوا التهاني للفنانة وكان من بينهم الممثلة السورية جمانة مراد التي علقت بـ "مبروك ياحبيبتي الله يقومك بالسلامه ويطعمك احلى ذريه"...أما الممثلة شكران مرتجي فقد علقت بـ "يا روحي"...أما الممثلة صفاء سلطان فقد علقت بـ "الله يحميكن ويحفظكن ياعمري وتقومي بالسلامه يااحلى مامي بالدنيا".

الجمهور بدوره تداول صُورة حمل ديانا كرزون وبدأت التخمينات ما بين حملها بفتاة أو صبي إلا أن الإجماع الأكبر كان أنها فتاة وهو ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة.

زفاف ديانا كرزون

بالحديث عن زفاف ديانا كانت قد انتشرت أخبار وقتها أن معاذ العمري قد تم اعتقاله لمخالفة أوامر الدفاع المفروضة من السلطات الأردنية بسبب جائحة كورونا التي غزت العالم، إلا أنه نفى الأمر جملةً وتفصيلاً بعد ساعات وأكد أن استدعائه كان للسؤال حول الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وأنه غادر المركز الأمني بعد أن أطلعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بالزفاف الذي اقتصر على أهل العروسين فقط.

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