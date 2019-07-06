ديانا كرزون.. عروس المهرجانات العربية تشارك في "جرش" 2019

نجمة المهرجانات العربية الفنانة ديانا كرزون ، سطرت مشوارها الفني منذ مشاركتها في برنامج المسابقات الفنية سوبر ستار في العام 2003 ” لتحصد لقب سوبر ستار العرب خصوصا انها صاحبة الحنجرة الذهبية ليلمع صوتها عربيا ، فكان مهرجان موازين في المغرب اخر المحطات الفنية التي قدمت ضمن مشاركتها فيه ليلة غنائية تميزت بالحضور الكبير من الجماهير المحبة لصوت سوبر ستار العرب ديانا كرزون ، وشهد الحفل تفاعلا مع مجمل اغنياتها والتي رافقها الجمهور بترديدها لتكون نجمة المهرجانات العربية ومحط اعجاب وتفاعل كافة وسائل الاعلام المغربية والعربية .

وكعادتها في كافة المشاركات الفنية تسعى نجمة المهرجانات العربية ديانا كرزون الى التنوع في برنامجها الفني لتكون فيروز حاضرة بصوت سوبر ستار العرب ديانا كرزون بالإضافة الى اغنية مغربية وأغنيات من تراث بلاد الشام لتضع بصمتها الفنية في هذا المهرجان العريق .

اما على صعيد مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين من العام 2019 ينتظر جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون اطلالتها يوم ال 25 من اب 2019 على المسرح الجنوبي واعده بان تكون مشاركتها في جرش متميزة خصوصا لتقدم اغنيتها الجديدة ” اردنية هالليلة ووصلة مدلي فلكلورية وأغنية فرحتنا الليلة .

كما ينتظر سوبر ستار العرب ديانا كرزون صيف ساخن نظرا لعدد مشاركاتها في احياء الحفلات الفنية ليكون برنامجها ما بعد مهرجان جرش مزدحم لتغادر الى المانيا في رحلة فنية يتبعها جولة فنية اوربية تحيي خلالها عدد من الحفلات لتكون محطتها القادمة بعد تلك الجولة في فلسطين الحبية بالإضافة الى انها ستكون نجمة مهرجان صيف عمان يشاركها مجموعة من الفنانين في هذا المهرجان علما بان القائمين على المهرجان ارتكزت فكرتهم من خلال هذا المهرجان بهدف اتاحة الفرصة امام العائلات الاردنية والعربية لحضور كافة برنامج صيف عمان بشكل مجاني .

يشار ان برنامج سوبر ستار العرب ديانا كرزون مزدحم من حيث اللقاءات التلفزيونية حيث عادت الى الاردن قادمة من القاهرة بعد ان قامت بتسجيل حلقة لبرنامج سهرانين رافقها في هذه الحلقة النجم المصري مصطفى فهمي ويقدم البرنامج الممثل امير كرارة علما بان الحلقة ستعرض في شهر 9 القادم .

انها عروس مهرجان جرش لتنضم إلى تاريخ الرومان واساطيرهم الجميلة وهي تقف من جديد على اعرق المسارح العربية في مدينة جرش الاثرية وعلى المسرح الجنوبي في ليلة اردنية جرشية لتصدح بصوتها وتغني للاردن والعرب من اجمل اغنياتها ، خصوصا وانها أحيت قبل أيام حفلة في سيدني باستراليا وفي قبرص للجاليات العربية كانت من اروع وأجمل الحفلات .

كما تستعد سوبر ستار العرب ديانا كرزون حاليا لتسجيل مجموعة من الاغنيات من ابرزها اغنية باللهجة الخليجية وأغنية باللهجة المصرية واللبنانية بالإضافة الى عدد من الاعمال الغنائية الاخرى سيتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من كافة الامور الفنية الخاصة بتلك الاعمال .

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