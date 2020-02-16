رانبير كابور وعليا بهات يحددان الموعد النهائي لحفل الزفاف

قرر الثنائي الهندي رانبير كابور وعليا بهات حسم الجدل حول موعد حفل زفافهما المرتقب، وذلك بعد أن ظلت الشائعات مستمرة حولهما منذ العام الماضي.

وبحسب التقارير الصحفية، تبيّن أن ثنائي بوليوود يخططان لإقامة حفل الزفاف في شهر ديسمبر نهاية العام الحالي، وذلك عقب أن يتم عرض أول فيلم يجمعهما "Brahmastra" في السينما في تاريخ 4 ديسمبر 2020، إضافة إلى أنهما دعيا عائلتهما للبدء بالتحضيرات بناءً على هذا الموعد ليكونوا على أتم استعداد للاحتفال في هذه المناسبة.

وكانت العديد من الشائعات قد تم تداولها حول زفاف هذا الثنائي، حيث تصدر اسم عليا بهات ورانبير كابور قائمة الأكثر تداولًا في كثير من الأوقات خلال العام الماضي.

ويشهد نجوم بوليوود في المجمل متابعة كبيرة من الجمهور العربي، خاصة علاقات الحب والزفاف بين الممثلين، وذلك لتميزهم في طريقتهم بالاحتفال بالزفاف بشكل مبهج ورائع، كما حدث حين ارتبط رانفير سينغ بدبيكيا بادوكون والذان أبهرا العالم بحفل زفافهما الأسطوري في بحيرة كومو في إيطاليا.

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