كاترينا كيف وبريانكا شوبرا تخطفان الأنظار  على إنستغرام بصورة سيلفي

تنشغل في الوقت الحاضر النجمة العالمية بريانكا شوبرا في مقابلة أحبائها وأصدقائها خلال تواجدها في مكان إقامتها في الهند، ويوم أمس قابلت واحدة من النجمات في بوليوود ألا وهي كاترينا كيف، فالتقطوا سويًا صورة سيلفي تجاوزت عدد الإعجابات عليها أكثر من مليون إعجاب ولاقت تفاعلًا لافتًا من الجمهور.

الصورة السيلفي التي جمعت بين النجمتين كاترينا كيف وبريانكا شوبرا، كانت التقطت بهدف الترويج لمنتجات تجميلية لشركة كاترينا الخاصة بمواد التجميل والتي تركت تعليقًا على الصورة وقالت: "جلسة مكياج صغيرة مع بريانكا شوبرا..أنه دائمًا أمر ممتع أن نكون برفقة بعضنا".

وفي وقت سابق، كانت عليا بهات أيضًا قد قامت بزيارة كاترينا كيف ونشروا برفقة بعضهما صورًا على تطبيق سناب شات لاقت تفاعلًا من الجمهور.

على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال بريانكا شوبرا "The sky is pink"، ومن المقرر أن تعلن قريبًا عن عمل جديد لها في بوليوود، في حين أن كاترينا كيف ستظهر قريبًا برفقة النجم أكشاي كومار في فيلم جديد بعنوان "Sooryavanshi".

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