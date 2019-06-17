ديما بياعة تواجه أسئلة باسم ياخور المحرجة في "اكلناها".. حلقة مشوقة بانتظاركم!

تحل الفنانة السورية ديما بياعة ضيفة على برنامج "أكلناها" يوم الخميس المقبل الذي يقدمه الفنان باسم ياخور، ونشر الأخير عبر صفحته في موقع إنستغرام فيديو تشويقي من الحلقة.

وتقوم فكرة البرنامج على طرح عدد من الأسئلة المحرجة جدًا على الضيف ليكون مخير ما بين الإجابة عليها او تناول أحد الأطباق المقرفة الموجودة امامه.

ويبدو ان الحلقة لن تمر دون العودة إلى قصة طلاق الفنانة ديما بياعة من زوجها السابق الفنان تيم حسن، الذي كانت قد كشفت بعض طلاقهما ان خيانته لها مع زميلتها الفنانة نسرين طافش وراء الطلاق، فيما التزم كل من طافش وحسن الصمت وقتها على جميع هذه الأخبار.

وبحسب الفيديو سيتواجد في الحلقة زوج بياعة الحالي وهو المغربي أحمد الحلو الذي سيشاركتها تقديم إحدى الرقصات.

والجدير بالذكر أن بياعة تزوجت من المغربي احمد الحلو بعد فترة من انفصالها عن زوجها ووالد ابنيها فهد وورد الفنان تيم حسن، فيما ارتبط الأخير بالإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بعد فترة طويلة من طلاقه.

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