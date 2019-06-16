ناصيف زيتون يحصد أكثر من 3 ملايين بـ"تكة" ويدخل قائمة الترند (فيديو)

يواصل النجم والفنان ناصيف زيتون نجاحاته خلال الفترة الأخيرة، وللتأكيد على الشعبية الكبيرة التي يحظى بها هو وأعماله الفنية، استطاع في غضون 3 أيام فقط أن يحصد أكثر من 3 ونصف مشاهدة لجديدة أغنية "تكة" والتي طرحها على يوتيوب على طريقة الفيديو كليب.

واحتلت أغنية "تكة" للفنان ناصيف زيتون المراكز الأولى في قائمة الترند على موقع يوتيوب، وهي من كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس، وجاءت طريقة الفيديو كليب مشابهة لأغنية "منو شرط" حيث استعان في المقطع بأشخاص كثر للتمثيل والغناء عن طريق تحريك الشفاه.

الجدير ذكره أن ناصيف زيتون كان قد حقق نجاحًا أيضًا عندما قام بغناء الشارة الخاصة بمسلسل "الهيبة – الحصاد" في رمضان 2019 بعنوان " أزمة ثقة"، بالإضافة إلى أغنيته الأخرى بعنوان "ما بظن".

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