حقيقة وفاة الفنان عزت أبو عوف بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة!

انتشرت خلال الساعات الماضية الكثير من الأنباء حول وفاة الفنان المصري القدير عزت أبو عوف، وذلك بعد دخوله المستشفى مؤخرًا على إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة ومكوثه في غرفة العناية المركزة لوقت طويل.

وفي تصريحات صحفية لعائلة الفنان عزت أبو عوف، بالإضافة إلى نقابة المهن التمثيلية وعلى رأسها نقيب الفنانين أشرف زكي، تم نفي جميع الأخبار المتداولة عن وفاة الفنان المصري بشكل كامل، مع التأكيد أنه لا يزال في العناية المركزة وحالته مستقرة بعض الشيء ولا صحة لخبر وفاته.

وطالبت عائلة الفنان أبو عوف بعدم ترويج شائعات لا أساس لها من الصحة، وأيضًا تحري الدقة وعدم نقل أي أخبار إلّا تلك التي تصدر عن أسرة المريض، وذلك لأنه عندما تنتشر مثل هذه الأخبار الكاذبة يكون لها أثر سيء وتسبب حالة من التوتر.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنان عزت أبو عوف كان من خلال إعلان شركة فودافون للاتصالات خلال شهر رمضان 2019، وظهر برفقة الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني وعدد من النجوم في مصر.

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