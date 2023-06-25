  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. ديمة بياعة تتقبل فكرة مثلية ابنها.. وما علاقتها بالماسونية؟

ديمة بياعة تتقبل فكرة مثلية ابنها.. وما علاقتها بالماسونية؟

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 25 حزيران / يونيو 2023 - 07:30
ديمة بياعة
ديمة بياعة

أحدثت الفنانة السورية ديمة بياعة حالة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة عن المثلية الجنسية ودعمها لهذه الفئة من المجتمع.

اقرأ ايضاًديمة بياعة و زوجها يحتفلان بعيد زواجهما بمنتهى الرومانسيةديمة بياعة و زوجها يحتفلان بعيد زواجهما بمنتهى الرومانسية

ديمة بياغة ودعمها للمثلية

في لقاء جريئ جمعها مع الإعلامي اللبناني علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة"، شددت بياعة على دعمها للمثلية الجنسية، لافتةً إلى أنها تفضل عدم الخوض في اهتمامات الآخرين الجنسية، إذ ترى أن لكل فرد الأحقية في ممارسة الجنس بأي طريقة يريدها.

وأكَّدت أن ما يهمها هو الإنسان وكيف يتعامل معها، مُضيفة: "أنا بتعامل مع الأشخاص المثليين كبني آدمين بعيدًا عن رغبته الجنسية".

وحول رأيها في حال علمت أن ابنها مثلي الجنس، أوضحت أنها ستتقبله ولن ترفضه على الإطلاق، قائلة: "لو ابني أكيد رح اتقبله، ليه لحتى أرفضه، أنا أتقبل الشخص كما هو".

اقرأ ايضاًديمة بياعة و زوجها يحتفلان بعيد زواجهما بمنتهى الرومانسيةتولين البكري تصف نسرين طافش بـ"الوضيعة".. أخدت حقي وحق ديمة بياعة!


ديمة بياعة وعلاقتها بالماسونية

وحول علاقتها بالماسونية، سخرت بياعة من هذه الاتهامات لافتةً إلى أن وشم العين الذي وشمته على ظهرها له دلالات عدة، إذ أن العين هي أول رسمة رسمها ابنها فهد بعمر السادسة، وحين إمعان النظر بها سيلاحظ وجود مسجد داخل العين، كما أن الكف يدل على "الخميسة" أي كف فاطمة.

ولفتت إلى أن ابنها شعر بالسعادة لأنها وشمت رسمته على جسدها، لتؤكد له أنه في حال رسم رسمة جميلة ستشمها على جسدها.
ديمة بياعة

كلمات دالة:ديمة بياعة

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...