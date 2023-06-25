ديمة بياعة تخضع لعملية تجميد الأجنة: "رح تشوفوني حامل قريبًا"

حلَّت الفنانة السورية ديمة بياعة ضيفة في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، وتطرقت فيه للحديث عن مواضيع شتى من بينها الخيانة، والحب، وعمليات التجميل، والإنجاب، وسبب غيابها على الأعمال المشتركة.

ديمة بياعة تخضع لعملية تجميد الأجنة

كشفت بياعة لأول مرة عن سبب عدم إنجابها من زوجها أحمد الحلو، لافتةً إلى أن زيادة وزنها الملحوظة يعود لخضوعها لإجراءات التلقيح الاصطناعي بعد فترة طويلة من محاولات الإنجاب التي باءت بالفشل، مُشيرةً إلى أنهم تمكنوا من تجميد بعد الأجنة، حيث سيتفاجأ الجميع برؤية بطنها المكور قريبًا.

ديمة بياعة ووصولها للموت

وتطرقت بياعة للحديث عن لحظة وصولها للموت، إذ كان من المحتمل دخولها في غيبوبة بعدما نسي طاقم التمريض إبرة التخدير في ظهرها بعد ولادة ابنها فهد؛ ما أدى إلى تخدُّر عضلة القلب ومعاناتها من هبوط قلب وعائي، ولم يلحظ أحدهم مؤشرات الأجهزة التي تنذر بوجود خطب ما، وهن طريق المصادفة دخل أحد الأطباء للإطمئنان عليها ليجدها في حالة إغماء، وعلى الفور عمل على إسعافها.

ديمة بياعة ترد على أيمن رضا

وردَّت بياعة على انتقادات زميلها الفنان أيمن رضا لمسلسلها "صبايا"، حينما انتقد إجرائها هي وزميلاتها عمليات تجميل ليبدين أصغر سنًا، لافتًا إلى أن "الصبايا لم يعدن صبايا"، لتشير إلى أنها تحب رضا وتحترمه كما كان له لمسة لطيفة في طفولتها، مشددةً على أنه لم يعنيها بكلامه على الإطلاق.

