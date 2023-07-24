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ديمة بياعة تدخل المشفى.. وزوجها أحمد الحلو يقف إلى جانبها

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 24 تمّوز / يوليو 2023 - 12:38
ديمة بياعة
ديمة بياعة

شارك رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو صورة لزوجته الفنانة السورية ديمة بياعة مستلقيةً على فراش مرض، وذلك عبر حسابه في "إنستغرام".

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ديمة بياعة في المشفى

في التفاصيل، نشر الحلو صورة لبياعة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، إذ ظهرت مستلقية على فراش المرض وعلامات التعب والإرهاق بادية على ملامحها، فيما جلس إلى جانبها داعمًا لها في محنتها.

وأرفق الحلو الصورة بتعليق، كتب فيه: "حبيبتي وقفت معي بمرضي لانعدت هي"، دون الكشف عن سبب مرضها وما هي طبيعة العدوى التي نقلها لها.

ديمة بياعة

وقرر الحلو اللجوء لتقنية الذكاء الاصطناعي في تحويل صورته مع بياعة، حيث كتب: "لكن خلونا نشوف رأي الـAI فالموضوع"، ثم شارك مجموعة من الصور ذات أنمطا غريبة ومختلفة.
 

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ديمة بياعة
كلمات دالة:ديمة بياعة

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