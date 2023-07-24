ديمة بياعة تدخل المشفى.. وزوجها أحمد الحلو يقف إلى جانبها

شارك رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو صورة لزوجته الفنانة السورية ديمة بياعة مستلقيةً على فراش مرض، وذلك عبر حسابه في "إنستغرام".

ديمة بياعة في المشفى

في التفاصيل، نشر الحلو صورة لبياعة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، إذ ظهرت مستلقية على فراش المرض وعلامات التعب والإرهاق بادية على ملامحها، فيما جلس إلى جانبها داعمًا لها في محنتها.

وأرفق الحلو الصورة بتعليق، كتب فيه: "حبيبتي وقفت معي بمرضي لانعدت هي"، دون الكشف عن سبب مرضها وما هي طبيعة العدوى التي نقلها لها.

وقرر الحلو اللجوء لتقنية الذكاء الاصطناعي في تحويل صورته مع بياعة، حيث كتب: "لكن خلونا نشوف رأي الـAI فالموضوع"، ثم شارك مجموعة من الصور ذات أنمطا غريبة ومختلفة.

