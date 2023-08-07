ديميت أوزدمير بإطلالة مثيرة في لبنان.. ما سبب تواجدها هناك؟

شاركت النجمة التركيّة "ديميت أوزدمير" مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" خلال تواجدها في لبنان.

ديميت أوزدمير بإطلالة مثيرة في لبنان



ظهرت ديميت في الصور التي شاركتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وهي ترتدي طقم مكوّن من توب كشف عن بطنها بالكامل وتنورة طويلة من نفس اللون.



والتقطت ديميت صورها من امام الفندق الذي تقيم فيه في لبنان حيث كانت لوحدها في الصور التي نشرتها.

سبب تواجد ديميت في لبنان



كشفت العديد من المصادر بأن النجمة التركية تواجدت في لبنان من أجل حضور حفل زفاف أحد الأصدقاء المقرّبين لها.



وكانت المفاجأة هو تواجدها في حفل الزفاف رفقة حبيبها الدي جي اليوناني سيرجيو والذي أكّدت علاقتها الرومانسية به بعد الشائعات التي أثيرت خلال الأسبوع الماضي.

وأثارت أوزدمير في الفترة الماضية جدلًا كبيرًا بعد تواجدها في إيطاليا من أجل حضور حفل غنائي للفنان العالمي ذا ويكند، حيث بدأت التساؤلات حول إمكانية مقابلتها لمواطنها جان يمان الذي شاركها بطولة مسلسل الطائر المبكر وانتشرت حولهما الكثير من الإشاعات.

إلا أن ديميت حرصت على نفي هذه الشائعة على طريقتها الخاصة، بعد ان سافرت من إيطاليا إلى اليونان من أجل لقاء حبيها على الفور.

وعلى الصعيد الفني تشارك الفنانة التركية حاليًا في بطولة مسلسل اسمي فرح إلى جانب الفنان انجين اكيوريك.