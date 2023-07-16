بعد مشاهدهما الجريئة.. ديميت أوزدمير برقصة مثيرة مع شوكرو اوزيلديز

أشعلت النجمة التركية الشهيرة "ديميت اوزدمير" مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو متداول لها خلف كواليس فيلمها الجديد "أساليب الحب 2".

ديميت أوزدمير تلفت الأنظار برقصها المثير



ظهرت النجمة التركية الشهيرة بمقطع فيديو متداول خلف كواليس فيلمها التركي "أساليب الحب 2"الذي عرض مؤخرًا رفقة زميلها في العمل النجم التركي "شوكرو اوزيلديز" مُرتدية حمبسوت مثير عبارة عن هوت شورت مع ربطات من ناحية الظهر، وأزرار فضية وفتحة كبيرة من ناحية الصدر.



وكان الثنائي يقومان بأداء رقصة السامبا المثيرة أمام الكاميرا حيث ظهرت ديميت وهي ترقصها بشكل متقن وبانسجام كبير مع شوكرو الذي كان يؤدّي الحركات باتقان.

وانتقل المتابعون الى مواقع التواصل الاجتماعي للإشادة بمدى انسجام الثنائي بشكل كبير في أداء الرقصة بالاضافة الى التعبير عن اعجابهم بحركات ديميت وخفة دمها.

ديميت اوزديمير و شوكرو اوزيلديز خلف كواليس فيلم "أساليب الحب 2" الذي عرض اليوم#DemetÖzdemir #ŞükrüÖzyıldız pic.twitter.com/ySy7Jfir35 — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) July 14, 2023

ديميت أوزمير في لقطات جريئة ضمن أحداث فيلم أساليب الحب 2

تصدرت الفنانة التركية حديث الجمهور بسبب المشاهد الجريئة جدًا التي جمعتها بمواطنها شوكرو اوزيلديز ضمن أحداث الفيلم، حيث ظهرا وهما يتبادلان القبل الحميمية بشكل جريء جدًا عرضها للهجوم الشديد من قبل الجمهور.

شائعات الارتباط تلاحق ديميت

وخلال وقت سابق وبعد انفصالها المفاجئ عن زوجها اوزهان كوتش بدأت شائعات الارتباط تلاحق ديميت أوزدمير بعدّة أشخاص من بينهم دي جي يقيم في اليونان، واشاعة مع لاعب نادي مانشيستر سيتي، روبن دياز.



لكن الفنانة التركية لم تعلّق ابداً على هذه الشائعات حيث أنها لم تؤكّد أو تنفي أي علاقات أو شائعات أثيرت حول الموضوع.