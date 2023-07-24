ديميت أوزدمير تؤكّد علاقتها بالدي جي سيريجو بهذه الطريقة!

أثارت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" العديد من الشائعات الرومانسية في الفترة الأخيرة وذلك بعد انفصالها عن زوجها أوزهان كوتش.

ديميت أوزدمير في علاقة حب جديدة



وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية شائعات حول وجود علاقة رومانسية تربط الفنانة التركية بالدي جي اليوناني سيرجيو، حيث كانت تمضي الكثير من الوقت في اليونان بالفترة الأخيرة، وتسافر إلى هناك باستمرار، فيما أشارت بعض المصادر أنها قامت بشراء منزل لها هناك.



وبالرغم من انها لم تؤكّد رسمياً علاقتها بسيرجيو، إلا أن أوزدمير قامت مؤخرًا بمشاركة صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث كانت تحضر حفل سيجير.



وفي المقابل قام الدي جي اليوناني بإعادة نشر الصور التي شاركتها عبر حسابه الخاص على "انستغرام" مع ايموجي الخرزة الزرقاء.



وانتقل المتابعون للتأكيد بأن ديميت أوزدمير وسيريجو قد اعلنا علاقتهما بهذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وان العين الزرقاء إشارة منه لرد الحسد او الكلام الكثير عنهما.

في المقابل انتشرت العديد من الصور عبر السوشال ميديا التي تكشف قضاء الثنائي الكثير من الوقت سويًا، ومن بينها صورة لتواجد أوزدمير في سيارة الدي جي اليوناني.

وأثار ارتباط أوزدمير السريع وتخطيها زوجها بعد فترة قصيرة جدًا من الانفصال العديد من الجدل، والتساؤلات فيما إذا كانت الخيانة سبب الانفصال.

Oyuncu #DemetÖzdemir, yeni sevgilisi DJ Sergio ile Yunanistan tatilinde aynı arabada görüntülendi…



İlk kez objektiflere takılan çiftin bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı iddia ediliyor. (2.Sayfa)



pic.twitter.com/irMez46O7H — Televizyon Dünyası (@TvDunyasii) July 24, 2023

انفصال ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش



خلال وقت سابق أعلنت أوزدمير انفصالها عن زوجها اوزهان كوتش وذلك بعد ثمانية أشهر فقط من زواجهما عقب حدوث مشكلة كبيرة بينهما يوم عيد ميلادها.



ولم تكشف نجمة الطائر المبكر أي تفاصيل أخرى حول طلاقها من أوزهان كوتش الا أن شائعات الرومانسية بدأت تلاجقها منذ ذلك الوقت.