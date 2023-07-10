ديميت أوزدمير تتخطّى أزمة طلاقها.. وتثير شائعات ارتباطها بهذا الشخص!

يبدو واضحاً بان النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" تخطّت أزمة طلاقها من اوزهان كوتش التي لم يمرّ عليها سوى بضعة أشهر فقط، حيث تشير بعض الشائعات إلى وجودد علاقة عاطفية في حياتها.

ديميت أوزدمير تثير شائعات ارتباطها



كشفت تقارير إعلامية تركية بأن النجمة "ديميت أوزدمير" تتردد الى اليونان بشكل متكرر وخاصة بعد انفصالها عن زوجها اوزهان.



وبحسب بعض التقارير الفنية فإن أوزدمير أصبحت مقربة بشكل كبير من الدي جي اليوناني سيرجيو الذي كانت قد التقت به في حفل عيد ميلاد أصدقاء مشتركين، وقيل إن العلاقة بينهما تحولت بشكل سريع إلى علاقة رومانسية.

وفي تصريحاتها الأخيرة حول سفرها المتكرر إلى اليونان قالت أوزدمير في أحد المقابلات الصحفية: "لست سائحة هنا بل انا من أهل هذه البلد"، وقالت بعض المصادر إن ديميت اشترت منزلًا هناك"

طلاق ديميت اوزدمير وأوزهان كوتش



وفي وقت سابق فاجأت النجمة التركيةجمهورها بقرار طلاقها من اوزهان كوتش وذلك بعد مرور 8 أشهر فقط على زواجها منه، ويعود سبب انفصالهما الى مشكلة كبيرة حصلت بينهما خلال عيد ميلادها أدت الى تفاقم الأمور بينهما.

وعلى الصعيد الفني تشارك الفنانة التركية في بطولة مسلسل اسمي فرح الذي يجمعها بالفنان انجين اكيوريك وتجسد فيه دور سيدة ايرانية مغتربة في تركيا وتعاني بسبب مرض ابنها الخطير.