ديميت أوزدمير في منزل طليقها.. هل عادت المياه الى مجاريها؟

أثارت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" ضجّة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام وذلك بعد ان أعلنت عن انفصالها عن زوجها أوزهان كوتش بعد خمس شهور من زواجها.

ديميت أوزدمير في منزل طليقها أوزهان كوتش



شوهدت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" وهي تغادر منزل طليقها أوزهان كوتش، حيث التقطتها الصحافة التركية خلال مغادرتها باب المنزل.



وخلال خروجها تجمّع رجال الصحافة أمام المنزل وبدأوا بطرح العديد من الأسئلة على الفنانة التركية التي تتعلق بحياتها الزوجية، وأبرزها سبب تواجدها في منزل طليقها.



وأوضحت ديميت بأنها جاءت الى المنزل من أجل أخذ بقية ملابسها وبعض المقتنيات الخاصة بها، كما أوضحت أوزدمير للصحافة أنها تحدثت مع طليقها أوزهان واخبرته عن حضورها.

وقالت النجمة التركية حول الأمر: "لدينا بعض الأشياء المتبقية لي في المنزل وكان هناك بعض الاجراءات التي يجب علينا فعلها".

ديميت أوزدمير ومسلسل اسمي فرح

تشارك الفنانة التركية حالية في مسلسل اسمي فرح الذي يحقق نجاحًا كبيرًا، ويشاركها في دور البطولة الفنان انجين اكيوريك.

ويروي العمل قصة الأم العزباء فرح وهي من أصول إيرانية وتعيش في تركيا بدون إقامة، وتحاول فرح علاج ابنها كريم شاه الذي يعاني من مرض مناعي صعب، حتى تجد نفسها متورطة مع عصابة بسبب رؤيتها جريمة قتل، لتقع في حب رجل العصابات طاهر.