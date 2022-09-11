ديميت أوزدمير حزينة بعد أسبوع من زفافها.. وهذا السبب!

تصدّرت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كان حفل زفافها حديث السوشال ميديا بكل تفاصيله.

ديميت اوزدمير حزينة بعد زواجها

كشفت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" بأنها حزينة للغاية وعبّرت عن غضبها الشديد بعد أن قرأت التعليقات االتي طالتها وطالت زوجها المغني التركي الشهير "اوزهان كوتش".

وعبّرت ديميت أوزدمير عن حزنها الشديد بسبب التعليقات السلبية والانتقادات المؤذية والتي علّق بها الكثير من الجمهور حول ملابس زفافهما وطريقة رقصهما.

وبالرغم من مشاعر الحزن التي شعرت بها ديميت أوزدمير بسبب التعليقات السلبية إلا انها تأقلمت على هذا الكلام وحاولت التكيّف معه.

وصرّحت ديميت اوزدمير في مقابلة صحفية لها حول هذا الأمر بقولها: "يؤسفني أن هناك الكثير من الحقد في نفوس الكثير من الجمهور فههم يكتبون تعليقات تؤذينا كثيراً رغم أنهم يعرفون بأننها سنقرأ هذه التعليقات، وكل شخص يعكس نفسه".

انتقادات الجمهور حول ملابس ديميت وأوزهان

وكانت أغلب الانتقادات التي طالت ديميت اوزدمير وزوجها أوزهان كوتش هي ملابسها الزفاف التي اختارتها ديميت وهو فستان أبيض من قماش "الإيتامين" حيث أكّد الجمهور بان ذوقها سيء ولا تجيد اختيار الملابس.

أ

ما أوزهان كوتش فلم يسلم من الانتقادات هو الآخر حيث أن الجمهور سخر من الحذاء الذي جاء بكعب عالي والذي اعتقد البعض بأنه يحاول الوصول الى طول ديميت.

والدة أوزهان كوتش تشيد بحفل الزفاف

نشرت والدة المغني التركي "أوزهان كوتش" عبر حسابها الخاص على "انستغرام" رسالة ترحيب بالنجمة التركية "ديميت أوزدمير" في عائلتهم.

وتمنّت لابنها وعروسته حياة سعيدة، كما أنها أشادت بحفل الزفاف وبانه زفاف الأحلام وأنه يوم جميل وجميع تفاصيله كانت جميلة وأنيقة.