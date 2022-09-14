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ديميت أوزدمير توضّح ردّة فعل زوجها حول مشاهدها الجنسية في مسلسل بيني وبين الدنيا

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2022 - 12:27
ديميت أوزدمير
ديميت أوزدمير

طرحت منصة ديزني بلس المسلسل التركي الشهير "بيني وبين الدنيا" وهو من بطولة النجمة التركية الشهيرة "ديميت اوزدمير والنجم التركي "بورا جولسوي".

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ردّة فعل زوج ديميت أوزدمير على المشاهد الجنسية في المسلسل

ظهرت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" في مؤتمر صحفي خاص لإطلاق المسلسل التركي "بيني وبين الدنيا" رفقة طاقم التمثيل ومن بينهم النجم بورا جولسوي.

واقترب احد الصحافيين من الفنانة التركية لطرح سؤال عليها، إلا انها اجابت على الفور: "كلا لا يوجد غيرة، شكراً لأنك سألت ولكن لا يوجد غيرة وليست هناك غيرة في حياتي وليس عندي أي شيء".

وضحك زملاء الفنانة التركية على الموقف حيث ان الفنانة التركية استبقت السؤال حيث توقعت أن يكون حول غيرة زوجها ورأيه في المشاهد الجنسية التي قدمتها في العمل.

 

الفيديو الدعائي الخاص بمسلسل بيني وبين الدنيا

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كشف الفيديو الدعائي الأول للمسلسل التركي الشهير والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المشاهد الجنسية والحميمية بين ديميت والنجم بورا جولسوي.

وأثارت هذه المشاهد جدلًا كبيرًا بين الجمهور والذي انتقد جرأتهما في هذه المشاهد والتي كانت معظمها على السرير، واعتبر العديد من المتابعين بأن الفيديو الاعلاني كان يعتمد على هذه المشاهد دون الكشف عن تفاصيل القصة الحقيقية.

زواج ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

أعلنت النجمة التركية "ديميت أوزدمير"  زواجها من المغني اوزهان كوتش حيث أقامت حفل زفاف ضخم بوجود العديد من الأصدقاء والعائلة حيث أطلّت بثلاثة فساتين بيضاء مختلفة وغريبة أثارت بها ضجة كبيرة.

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