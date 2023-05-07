هل وقعت ديميت أوزدمير في حب أنجين أكيوريك خلال تصويرهما اسمي فرح؟

تصدّر اسم النجمة التركية "ديميت أوزدمير" مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وذلك بعد انفصالها عن زوجها النجم "اوزهان كوتش" بعد أشهر قليلة فقط من زواجهما.

وأكّدت مصادر مطلعة بان الفنانة التركية أعلنت طلاقها وانفصالها رسمياً عن اوزهان كوتش، بالرغم من أنها لم تكشف الأسبتب الرئيسية للانفصال إلا أن الجمهور خمّن بأن هناك مشكلة كبيرة حدثت بينهما في عيد ميلادها أدّت للانفصال.

برنامج تركي يفجر مفاجأة حول علاقة حب بين ديميت أوزدمير وأنجين أكيوريك

فجر برنامج تركي مفاجآة صادمة حول وقوع الفنانة التركية ديميت أوزدمير بحب زميلها الفنان أنجين أكيوريك خلال تصويرهما مسلسل اسمي فرح الذي يعرض حاليًا في تركيا.

وأضاف البرنامج أن هذه العلاقة تسببت بخلافات ومشاكل بين ديميت وزوجها في حفل عيد ميلادها مما كان سببًا في انفصالهما.

وتناقل الجمهور الخبر، وقال البعض إنه مجرد طريقة للترويج للعمل، فيما أشار آخرون إلا أن البرنامج هو من اخترع العلاقة لزيادة نسبة المشاهدات.

ديميت اوزدمير وعلاقاتها الرومانسية

ويشار بان النجمة التركية "ديميت أوزدمير" تثير ضجّة كبيرة خلال اجتماعها بأي نجم تركي في المسلسلات خاصة في الناحية العاطفية لا سيما بعد ارتباط اسمها بعدد من النجوم.

وكانت خلال وقت سابق أثارت شائعة وجود علاقة بينها وبين النجم "جان يمان" خلال تصوير مسلسل "الطائر المبكر"، والآن تثير شائعات ارتباطها بانجين أكيوريك.

وأكّد الجمهور بان هذه الشائعات هي التي تساعد على الترويج للمسلسل بشكل كبير.