ديميت أوزدمير ملاحقة من لاعب مانشيستر سيتي.. ما القصة؟

بدأت شائعات الارتباط تلاحق النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" منذ ان أعلنت طلاقها رسمياً من زوجها المغني أوزهان كوتش والذي ارتبطت فيه لمدة 8 أشهر فقط.

شائعات رومانسية بين ديميت أوزدمير ولاعب مانشيستر سيتي



ومن الشائعات التي لاحقت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" هي وجود علاقة تربطها بلاعب مانشيستر سيتي روبن دياز.



ولاحظ الجمهور الذي يراقب تحركات ديميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن لاعب مانشيستر سيتي يقوم بوضع اعجابات على منشورات خاصة بالنجمة التركية.



وكانت ديميت تشارك متابعيها بصور عديدة لها من مناسبات مختلفة فقام دياز بوضع اعجابات على كافة المنشوارت الخاصة بها لا سيما في الفترة التي تلت طلاقها.

ديميت أوزدمير وشائعة ارتباطها بدي جي في اليونان



وكانت ديميت قد اثارت خلال وقت سابق شائعات ارتباطها بنجم يوناني يعمل دي جي وذلك بسبب كثرة ترددها لليونان ، واكدت الأنباء ان الفنانة التركية اشترت منزل لها هناك إلا ان أوزدمير لم تعلق على هذه الأخبار والتزمت الصمت.

وعلى صعيد مختلف تشارك الفنانة التركية حاليًا في بطولة مسلسل "اسمي فرح" الذي يجمعها بالفنان انجين اكيوريك لأول مرة.

وتقدم ديميت شخصية ام عزباء تدعى فرح يعاني طفلها الوحيد من مرض مناعي خطير، تجد نفسها شاهدة على جريمة قتل لرجل عصابات، يحاول منعها من الاعتراف عليه ويقعان في حب بعضهما.