زينب غريب ووصلة رقص تثير تساؤل الجمهور "هي شاربة حاجة"!!

تداولت الصفحات الفنية فيديو راقص للمثلة المصرية زينب غريب على أنغام إحدى الأغاني الأجنبية من داخل منزلها.

زينب ظهرت في الفيديو بفستان أبيض شبيه بفساتين مستشفى الأمراض العقلية، وأدت حركات راقصة اعتبرها الأغلب غريبة وغير مفهومة مما دفعهم للسخرية بعدة تعليقات كان منها "هي شاربة حاجة"...وتابع آخر "هاذي ممسوسة"..وجاء في تعليق أحدهم "أنا مع ان كل انسان حر بما يفعل بس لاتنشرون عشان شكلك بيطلع غريب"...واضاف أحدهم "ليه بتحطي نفسك في مواقف باااااايخه".

زينب منذ أيام كانت قد علقت على وفاة الممثل المصري سمير غانم بـ "كنت أتمنى حقيقي لو أشوفك ولو لمرة وحدة"...وكشفت عن كواليس لقاء كاد يجمعها بالفنان الراحل في برنامج "ليلة الخميس"، إلا أنه اعتذر في اللحظات الأخيرة...وجاء في تعليقها تحديداً:

"معنديش صورة مع الاستاذ سمير غانم، بس عندي محاولة واحدة، لما كلموني في برنامج ليلة الخميس قالولي إن الضيف هو أستاذ سمير غانم طبعا ماصدقت ووافقت بدون تفكير، وقررت اول حاجة هقولها له (انا بحبك اوي اوي اوي يا استاذ سمير، واتربيت على افلامك) المهم علي آخر لحظة حصل تغيير واعتذر، كنت اتمني حقيقي اشوفك ولو لمرة واحدة".

زينب غريب تتعرض للتحرش!

من جهة أخرى كانت غريب قد تحدثت عن محاولة التحرش التي تعرضت لها من قبل طبيب بيطري، وجاء في المنشور الذي شاركته الممثلة "لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت، فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهارده، يتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زي بالظبط"

وتابعت "أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أغتصب، أو تحرش تتدافع عن ابنها وتنسى إني في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب! والأغرب إنه دكتور بيطري وعلي ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه".

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