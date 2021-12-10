دينا الشربيني الأعلى مشاهدة بعد (زيارة) لبنان

تمكن مسلسل (الزيارة) بطولة دينا الشربيني من التواجد داخل قائمة الاعمال الأعلى مشاهدة في مصر علي منصه شاهد vip ، بعد طرحه ب ٢٤ ساعة فقط ، فيما جاء مسلسل (موضوع عائلي) من بطولة ماجد الكدواني في المركز الثاني .

فكرة مسلسل (الزيارة) مبنية على مقابلات مع أشخاص حقيقيين عاشوا تجربة الرعب على امتداد ثلاثين عاماً، وكتبت أحداثها في 8 حلقات من الرعب والتشويق.

هذا و ترصد احداث المسلسل حكاية إنصاف التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981، في زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشر المسيطر عليهم. ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف إنصاف لاحقاً أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.

وتحتوي كل حلقة على عنوان مختلف يعبر عن الأحداث، حيث تحمل الحلقة الأولى عنوان (عرس البكر) بينما الحلقة الثانية كانت بعنوان (التحول)، وتصل مدة الحلقة الى 45 دقيقة مليئة بالإثارة والتشويق.

و يجمع مسلسل (الزيارة) كل من دينا الشربيني، بكل من: تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين.