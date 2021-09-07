دينا الشربيني .. بدأت مشوارها كمذيعة وارتبط اسمها بعمرو دياب

دينا الشربيني وعمرو دياب ارتبط اسم الثنائي مع بعضهما في الفترة الماضية بسبب علاقتهما التي شغلت الرأي العام والجمهور بسبب عدم خروج أي طرف منهما لتوضيح طبيعة هذه العلاقة وفيما إذا كانا قد ارتبطا بشكل رسمي.

إلا أن مصادر مقربة الثنائي دياب قد كشفت عن انتهاء علاقتهما بسبب بعض المشاكل التي وقعت بينهما لاختلافهما حول توثيق زواجهما رسميًا.



مسلسل دينا الشربيني:

قدمت الفنانة المصرية العديد من الأعمال خلال مشوارها الفني، واستطاعت الحصول على دور البطولة في عدد من هذه الأعمال بسبب موهبتها.

ويعتبر مسلسل دينا الشربيني والذي يحمل اسم "جراند اوتيل" من أهم أعمالها والذي فتح لها باب الشهرة بشكل واسع، ويتم اختيارها في أدوار البطولة.

بدأت مشوارها الفني عام 2010 من خلال مشاركتها في مسلسل عرض خاص.

قدمت شخصية داليا في مسلسل "المواطن اكس" والذي عرض عام 2011.

في عام 2012 شاركت بشخصية سماح في مسلسل طرف ثالث.

وفي نفس العام 2012 شاركت بشخصية سارة في المسلسل العربي روبي

وشهد هذا العام نشاطًا فنيًا كبيرًا حيث قدمت شخصية سلمى في الجزء الأول من حكايا بنات

في عام 2013 شاركت في مسلسل موجة حارة

وفي نفس العام 2013 تواجدت في مسلسل تحت الأرض.

عام 2014 شاركت مع أمير كرارة في مسلسل انا عشقت

يعتبر عام 2016 نقلة نوعية في حياة دينا الشربيني حيث قدمت شخصية ورد في مسلسل جراند اوتيل

كما قدمت دور علية عبده عام 2016 في مسلسل أفراح القبة.

في عام 2017 شاركت بشخصية رنا في مسلسل عشم ابليس

قدمت دور كوميدي في مسلسل خلصانة بشياكة إلى جانب احمد مكي

وشاركت في الجزأين الثاني والثالث في مسلسل حكايات بنات بنفس شخصية سلمى

وكان اول بطولة مطلقة لها من خلال مسلسل مليكة عام 2018

ثاني تجربة لها في البطولة المطلقة كانت في مسلسل زي الشمس بشخصية نور

في عام 2020 شاركت بشخصية رقية في مسلسل لعبة النسيان

عام 2021 شاركت في مسلسل قصر النيل بشخصية كاميليا



دينا الشربيني انستقرام:

تملك دينا الشربيني حساب على انستغرام يتابعها عليه ما يقارب الـ 2 مليون متابع، إلا أنها لا تعتبر من النجمات النشيطات على التطبيق، حيث انها تغيب بشكل كبير عن جمهورها وتنشر صورة جديدة بين فترة واخرى.



دينا الشربيني وزوجها:

تشغل الحياة الخاصة للفنانة المصرية الجمهور بشكل كبير خاصة بعد علاقتها مع الفنان عمرو دياب، وعادة ما يبحث الجمهور عبر غوغل عن دينا الشربيني وزوجها من أجل معرفة حقيقة علاقتها بالفنان عمرو دياب وفي حال كانا قد ارتبطا بشكل رسمي.



زوجة عمرو دياب دينا الشربيني:

ومن بين الكلمات البحثية التي استخدمها الجمهور للتأكد من طبيعة علاقة دينا الشربيني وعمرو دياب كانت كلمة زوجة عمرو دياب دينا الشربيني، إلا أن الثنائي حرصا طوال علاقتهما على إبقاء هذا الأمر خاصًا لا سيما أن عمرو دياب ما زال متزوجًا من السيدة زينة عاشور.

عمر دينا الشربيني:

من مواليد عام 1985 وتحديدًا في شهر مارس، كانت بدايتها الفعلية في عالم الشهرة من خلال برنامج شبابيك والذي شاركت فيه كمذيعة وعرض عام 2006.

برج دينا الشربيني:

من مواليد برج الحوت، وكان عمرو دياب قد غنى لها أغنية برج الحوت الشهيرة خلال علاقتهما، كما أنها تواجدت في كليب أماكن السهر.

صور دينا الشربيني:

تشارك الفنانة المصرية عبر حسابها الخاص في انستغرام عدد من الصور الشخصية لها نستعرض هنا أبرز صور لها على انستغرام:

فستان دينا الشربيني:

خلال علاقتها بالفنان عمرو دياب سافرت دينا الشربيني معه إلى المملكة العربية السعودية من أجل حضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، والذي كان من تنظيم هيئة الترفيه خلال فعاليات موسم الرياض.

وظهرت الفنانة المصرية إلى جانب عمرو دياب مرتدية فستان أسود مكشوف من ناحية الصدر عرضها حينها لهجوم كبير حيث اعتبر البعض أنها لن تراعي عادات وتقاليد السعودية بإطلالتها الجريئة هذه.

عائلة دينا الشربيني:

اسمها الحقيقي دينا محمد عبد الباري محمد الشربيني، ولا يوجد أي معلومات عن عائلتها بشكل خاص لا سيما أنهم ليس من الوسط الفني

افلام دينا الشربيني:

فيلم الحفلة عرض عام 2013 ومن بطولة أحمد عز، روبي، جومانا مراد، تامر هجرس

فيلم سمير أبو النيل عرض عام 2013 من بطولة أحمد مكي، نيكول سابا، منة شلبي، محمد لطفي

فيلم هيبتا عرض عام 2016 من بطولة ماجد الكدواني، عمرو يوسف، ياسمين رئيس

فيلم كدبة كل يوم عرض عام 2016 من بطولة عمرو يوسف، درة

فيلم جواب اعتقال عرض عام 2017 من بطولة محمد رمضان

فيلم بني آدم عرض عام 2018 من بطولة يوسف الشريف، احمد رزق، محمود الجندي

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين عرض عام 2020 من بطولة كريم عبد العزيز



