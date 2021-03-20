دينا الشربيني تجمع طارق العريان وحبيبته نيكول سعفان في عيد ميلادها..فيديو!

احتفلت الممثلة المصرية دينا الشربيني أمس بعيد ميلادها الـ 36 بحضور الأصدقاء والمقربين من بينهم المخرج طارق العريان، الفنان خالد سليم إضافةً إلى حسن شاكوش الذي قدم أغنية بنت الجيران.

ما لفت الإنتباه تواجد طارق العريان برفقة حبيبته نيكول سعفان التي كانت هي السبب في طلاقه من الفنانة السورية أصالة نصري، وعلى الرغم من أن الثنائي لم يظهرا بصورة واضح معاً في الحفل إلا أن أحد الفيدوهات كشف تواجد طارق في حين شاركت نيكول فيديو من نفس المكان برفقة إحدى صديقاتها.

الردود متفاوتة حول ما إذا كانت الشربيني تشجع هذه العلاقة ولهذا دعت الثنائي للحفل وحول ما إذا تفاجأت بوجودها هنالك كضيفة إلى جانب العريان.

بالحديث عن الشربيني فقد انتهى زواجها العرفي من الفنان المصري عمرو دياب بعد سلسلة خلافات بينهما على أثر طلب دينا لأن يتم إشهار زواجها بشكل رسمي رغبةً منها بإنجاب الأطفال وربما غيرة من زميلاتها اللواتي دخلن القفص الذهبي بحفل كبير ومن بينهن الممثلة التونسية درة زروق والممثلة المصرية هنادي مهنا.

الأخبار المتداولة أكدت أن الإعلامي عمرو أديب حاول أن يصالح الثنائي إلا أن الأمر باء بالفشل وقيل أنه من بعدها حاولت الشربيني التواصل مع دياب خلال تواجدهما في دبي إلا أنه رفض الأمر تماماً.

فيما يتعلق بالتمثيل، وتشارك دينا خلال الموسم الرمضاني 2021 بمسلسل (قصر النيل) الذي تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي، ويتواجد في البطولة عدة أسماء من بينهم ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.

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