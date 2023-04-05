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دينا الشربيني تفجع بوفاة والدها.. والفنانون يعزون

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 05 نيسان / أبريل 2023 - 05:20
دينا الشربيني
دينا الشربيني

أعلنت الفنانة المصرية دينا الشربيني وفاة والدها في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء، لافتةً إلى أن صلاة الجنازة ستقام في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، اليوم الأربعاء.

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وفاة والد دينا الشربيني

الشربيني شاركت متابعيها عبر حسابها في "إستغرام" منشور تكشف فيه الفاجعة الأليمة، وكتبت: "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفي الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني..برجاء الدعاء له بالرحمه والمغفره..صلاة الجنازة غدا الاربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى - التجمع الخامس.".

دينا الشربيني

وانهالت التعليقات المعزية والمواسية لمصابها، فكتب زميلها الفنان أحمد زاهر معزيًا: "البقاء لله و الدوام لله انا لله وانا اليه راجعون ربنا يصبرك شدي حيلك ربنا يرحمه و يغفرله باذن الله"، وعلَّقت الفنانة السورية شكران مرتجى: "البقية بحياتك الله يرحمه ويصبرك".

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من جهتها، كتبت الفنانة إسعاد يونس: "البقاء و الدوام لله، اللهم تقبله في جناتك الواسعة و هب أسرته الصبر و السلوان و القبول، قلبي عندك يا حبيبتي"، وعلَّقت غادة عادل: "البقاء لله حبيبتي الله يرحمه ويغفرله ويسكنه الفردوس الاعلى ويصبرك حبيبتي".
 

كلمات دالة:دينا الشربيني

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