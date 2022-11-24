رؤى الصبان تعلن حملها.. والمتابعون يؤكدون "حامل بصبي"

أعلنت الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان حملها بطفلها الثاني بمنشور لطيف تستعرض فيه تكور بطنها، والذي يعتقد أنها في أشهرها الأخيرة.

رؤى الصبان تعلن حملها

شاركت رؤى الصبان متابعيها عبر حسابها في إنستغرام صورة لها متألقة بفستان حريري أزرق موشَّح بالأبيض انسدل على جسدها باسنيابية، بينما احتضنت بطنها المكور بين يديها الاثنتين، وكتبت: "سيأتي صغير.. لينير حياتنا.. اللهم هون علي ما تبقى".

وعلى الفور توجه محبو رؤى إلى خانة التعليقات معربين عن سعادتهم لهذه الأخبار المبهجة ومهنئينها بمولودها الجديد، وكان من بينهم الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين التي كتبت: "وااااااي أحلى ماما بالدنيا مبروك".

من ناحيتها، علَّقت الإعلامية السعودية لجين عمران داعية لها: "الله يسهل عليك ويتمم لك على خير وسلامة حبيبتي"، وأضافت الفنانة فخرية خميس: "ياعمري الله يسهل عليك ولادتك وتنعمين والمولود بوافر الصحة والعافية ❤️".

وأضافت الفنانة الأردنية ديانا كرزون: "ماشاءالله حبيبتي الله يقومك بالسلامه ♥️🙏🏻مبروك".

رؤى الصبان حامل بصبي

وتفاجأ الكثيرون من خبر حملها، لاسيما وأنها دائمًا ما تشارك متابعيها يومياتها، إذ علَّقت إحداهن: "ولامبين عليج يوميه اتابع السنابات".

ولفت البعض إلى أن اختيارها اللون الأزرق لإطلالتها يعني أنها تنتظر مولودًا ذكرًا، فكتبت إحداهن: "دامك لبستي ازرق م بشره بخير بإذن الله صبي محبتك من السعوديه".

