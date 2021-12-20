رابح صقر يخضع لعملية قسطرة في القلب.. وهذه آخر تطوراته الصحية

أعلن الفنان السعودي رابح صقر عن خضوعه لعملية جديدة في القلب قبل عدة أيام، وكشف لاحقًا عن آخر التطورات في حالته الصحية.
خضع رابح صقر لعملية قسطرة جديدة في القلب، ومنذ ذلك الحين انهالت عليه الرسائل من معجبيه وزملائه الفنانين للاطمئنان على حالته الصحية، لذلك قرر نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" يكشف من خلالها آخر مستجدات حالته الصحية ويشكر فيها كل من اطمئن ودعمه خلال تلك الفترة الصعبة.
احب اشكر كل من سأل عن صحتي من احبابي ومن زملائي الفنانين والفنانات واحد واحد والله لايحرمني منكم .ولله الحمد عملت العمليه الثانيه بنجاح والله لايوريكم مكروه في من تحبون ❤️🙏❤️🙏❤️🙏❤️— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) December 19, 2021
ياأغلا وأحلى جمهور🙏❤️
وأوضح صقر أن العملية تمت بنجاح، وكتب: "أحب اشكر كل من سأل عن صحتي من أحبابي ومن زملائي الفنانين والفنانات واحد واحد والله لايحرمني منكم، ولله الحمد عملت العمليه الثانية بنجاح والله لايوريكم مكروه في من تحبون يا أغلا وأحلى جمهور".
كان من بين النجوم والفنانين الذين اطمأنوا على حالة الفنان، المطرب السعودي عبدالله رويشد، الذي علَّق: "الحمدلله على سلامتك بوصقر، أجر وعافية ياخوي".
الحمدلله على سلامتك بوصقر— عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) December 19, 2021
اجر وعافية ياخوي 💐💐
رابح صقر يخضع لعملية قسطرة
ويجدر الإشارة إلى أن رابح صقر ابتعد عن إقامة الحفلات الموسيقية بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب خلال الفترة الماضي، ونشر في ذلك اليوم تغريدة جاء فيها:جمهوري الحبيب…. أعتذر عن الحفلات العامه خلال هذه الفتره وذالك لإجرائي عملية قسطره في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم الله لايوريكم مكروه في من تحبون.. أحبكم ومشتاق لكم".
جمهوري الحبيب….— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) December 2, 2021
أعتذر عن الحفلات العامه
خلال هذه الفتره وذالك
لإجرائي عملية قسطره في
القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم
الله لايوريكم مكروه في من تحبون 🌹🤍أحبكم ومشتاق
لكم❤️❤️🙏❤️❤️
رابح صقر يشوِّق متابعيه لألبوم جديد
كشف رابح صقر عن استعداده لإطلاق ألبوم غنائي جديد مع بداية عام 2022 يتألف من 12 أغنية، وأثار حماسة متابعيه بنشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، جاء فيها: "صباح الخير يا أغلا وأحلا جمهور. في المراحل النهائية لألبوم 2022 وسيطرح في بداية السنة وهو عبارة عن 12 أغنية راح اوافيكم بالتفاصيل قريبًا".
صباااح الخير ياأغلا وأحلا جمهور. في المراحل النهائيه لألبوم 2022 وسيطرح في بداية السنه وهو عباره عن 12 أغنية راح— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) December 2, 2021
اوافيكم بالتفاصيل قريبًا 🌹
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