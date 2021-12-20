رابح صقر يخضع لعملية قسطرة في القلب.. وهذه آخر تطوراته الصحية

أعلن الفنان السعودي رابح صقر عن خضوعه لعملية جديدة في القلب قبل عدة أيام، وكشف لاحقًا عن آخر التطورات في حالته الصحية.

خضع رابح صقر لعملية قسطرة جديدة في القلب، ومنذ ذلك الحين انهالت عليه الرسائل من معجبيه وزملائه الفنانين للاطمئنان على حالته الصحية، لذلك قرر نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" يكشف من خلالها آخر مستجدات حالته الصحية ويشكر فيها كل من اطمئن ودعمه خلال تلك الفترة الصعبة.

احب اشكر كل من سأل عن صحتي من احبابي ومن زملائي الفنانين والفنانات واحد واحد والله لايحرمني منكم .ولله الحمد عملت العمليه الثانيه بنجاح والله لايوريكم مكروه في من تحبون ❤️🙏❤️🙏❤️🙏❤️

ياأغلا وأحلى جمهور🙏❤️ — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) December 19, 2021

وأوضح صقر أن العملية تمت بنجاح، وكتب: "أحب اشكر كل من سأل عن صحتي من أحبابي ومن زملائي الفنانين والفنانات واحد واحد والله لايحرمني منكم، ولله الحمد عملت العمليه الثانية بنجاح والله لايوريكم مكروه في من تحبون يا أغلا وأحلى جمهور".

كان من بين النجوم والفنانين الذين اطمأنوا على حالة الفنان، المطرب السعودي عبدالله رويشد، الذي علَّق: "الحمدلله على سلامتك بوصقر، أجر وعافية ياخوي".



الحمدلله على سلامتك بوصقر

اجر وعافية ياخوي 💐💐 — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) December 19, 2021

رابح صقر يخضع لعملية قسطرة

ويجدر الإشارة إلى أن رابح صقر ابتعد عن إقامة الحفلات الموسيقية بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب خلال الفترة الماضي، ونشر في ذلك اليوم تغريدة جاء فيها:جمهوري الحبيب…. أعتذر عن الحفلات العامه خلال هذه الفتره وذالك لإجرائي عملية قسطره في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم الله لايوريكم مكروه في من تحبون.. أحبكم ومشتاق لكم".

جمهوري الحبيب….

أعتذر عن الحفلات العامه

خلال هذه الفتره وذالك

لإجرائي عملية قسطره في

القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم

الله لايوريكم مكروه في من تحبون 🌹🤍أحبكم ومشتاق

لكم❤️❤️🙏❤️❤️ — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) December 2, 2021

رابح صقر يشوِّق متابعيه لألبوم جديد

كشف رابح صقر عن استعداده لإطلاق ألبوم غنائي جديد مع بداية عام 2022 يتألف من 12 أغنية، وأثار حماسة متابعيه بنشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، جاء فيها: "صباح الخير يا أغلا وأحلا جمهور. في المراحل النهائية لألبوم 2022 وسيطرح في بداية السنة وهو عبارة عن 12 أغنية راح اوافيكم بالتفاصيل قريبًا".