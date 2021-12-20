  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. رابح صقر يخضع لعملية قسطرة في القلب.. وهذه آخر تطوراته الصحية

رابح صقر يخضع لعملية قسطرة في القلب.. وهذه آخر تطوراته الصحية

منشور 20 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:46
رابح صقر
رابح صقر

أعلن الفنان السعودي رابح صقر عن خضوعه لعملية جديدة في القلب قبل عدة أيام، وكشف لاحقًا عن آخر التطورات في حالته الصحية.

اقرأ ايضاًرابح صقر حديث النشطاء بسبب إطلالته في ألبومه الجديد..رابح صقر حديث النشطاء بسبب إطلالته في ألبومه الجديد.."يشبه براد بيت"! (صور)

خضع رابح صقر لعملية قسطرة جديدة في القلب، ومنذ ذلك الحين انهالت عليه الرسائل من معجبيه وزملائه الفنانين للاطمئنان على حالته الصحية، لذلك قرر نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" يكشف من خلالها آخر مستجدات حالته الصحية ويشكر فيها  كل من اطمئن ودعمه  خلال تلك الفترة الصعبة. 

وأوضح صقر أن العملية تمت بنجاح، وكتب: "أحب اشكر كل من سأل عن صحتي من أحبابي ومن زملائي الفنانين والفنانات واحد واحد والله لايحرمني منكم، ولله الحمد عملت العمليه الثانية بنجاح والله لايوريكم مكروه في من تحبون يا أغلا وأحلى جمهور".

كان من بين النجوم والفنانين الذين اطمأنوا على حالة الفنان، المطرب السعودي عبدالله رويشد، الذي علَّق: "الحمدلله على سلامتك بوصقر، أجر وعافية ياخوي".
 

 

رابح صقر يخضع لعملية قسطرة

 

ويجدر الإشارة إلى أن رابح صقر ابتعد عن إقامة الحفلات الموسيقية بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب خلال الفترة الماضي، ونشر في ذلك اليوم تغريدة جاء فيها:جمهوري الحبيب…. أعتذر عن الحفلات العامه خلال هذه الفتره وذالك لإجرائي عملية قسطره في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم الله لايوريكم مكروه في من تحبون.. أحبكم ومشتاق لكم".

 

 

رابح صقر يشوِّق متابعيه لألبوم جديد

 

اقرأ ايضاًرابح صقر حديث النشطاء بسبب إطلالته في ألبومه الجديد..إطلالة رابح صقر تعرضه للسخرية.. "كان صقر ولما لبس الفيرساتشي صار حمامه"

كشف رابح صقر عن استعداده لإطلاق ألبوم غنائي جديد مع بداية عام 2022 يتألف من 12 أغنية، وأثار حماسة متابعيه بنشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، جاء فيها: "صباح الخير يا أغلا وأحلا جمهور. في المراحل النهائية لألبوم 2022 وسيطرح في بداية السنة وهو عبارة عن 12 أغنية راح اوافيكم بالتفاصيل قريبًا".

 

كلمات دالة:رابح صقرعملية قسطرةنجومفنانين سعوديين

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...