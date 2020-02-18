راغب علامة وموقف محرج على المسرح.. فيديو!

أحيا السوبر ستار "راغب علامة" حفلاً غنائياً في باريس- فرنسا، وتحديداً على مسرح الأولمبياد للمرة الثالثة في مسيرته المهنية.

وقدم علامة مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل جماهيري هائل، وتواجد في الحفل زوجته "جيهان علامة" وإبنه لؤي.

خلال الحفل تفاجأ راغب بفتاة صعدت على المسرح وحضنته وبدأت بالبكاء في أحضانه وما كان منه إلا أن عانقها وتابع الغناء.

ولم يقتصر الأمر على الفتاة، بل كان هنالك أطفال من الذين يعشقون راغب والذين صعدوا للمسرح من أجل التقاط الصور مع السوبر ستار. من جهته شارك راغب الصور والفيديوهات مع عبر حسابه في إنستغرام وعبر عن حبه للجمهور وتقديره.

مساء أمس، أحيا الفنان أيضاً حفل غنائي في تونس وغنى مع الفائز ببرنامج ذا فويس "مهدي عياش" الذي كان مع فريق السوبر ستار، وكان اللافت أيضاً صعود مقدمة البرامج التونسية "مريم بن حسين" التي رقصت مع السوبر ستار على المسرح.

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