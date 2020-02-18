حلا الترك تتحدث عن اعتزالها بعد الزواج وهذا ما قالته عن أحلام

حلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك ضيفة على برنامج "كاربول كاريوكي" مع مقدمه هشام الهويش، ودار الحوار خلال الحلقة حول خطط حلا الخاصة بالاعتزال في حال دخولها القفص الذهبي مستقبلًا، إلى جانب امتنانها الكبير للفنانة أحلام التي قدمت لها الدعم في بداية مشوارها.

وفي التفاصيل، كشفت حلا الترك أنها تشعر بالامتنان وتُكن كل مشاعر الحب والتقدير للفنانة الخليجية أحلام، خاصة وأنها كانت من بين الأشخاص الذين قدموا لها الدعم في بداية مشوارها الفني، حيث ذكرت أن أحلام قالت لها سابقًا: "هتكوني نجمة الخليج الأولى".

وأضافت حلا: "أحلام غير بالنسبة لي وأنا أحبها وأحترمها وأحطها على راسي ودعمتني وهي اللي وصلتني للي أنا فيه".

وفيما يخص ما تخطط له حلا للمستقبل الفني الخاص بها في حال قررت الزواج والارتباط، علقت قائلة: "أنا اشتغلت وتعبت على نفسي ليش اعتزل، يعني أنت تغدر بي وتلعب بمشاعري وتخليني أعتزل وتاخذ غرضك وفي الآخر مع السلامة"، إشارة منها إلى أن فكرة الاعتزال غير واردة لديها بتاتًا.

على صعيد آخر، يذكر أن حلا الترك لا زالت تمر في الكثير من المشاكل العائلية والتي أصبحت مادة للإعلام في الآونة الأخيرة، فتارة تكون برفقة والدتها منى السابر وتارة أخرى برفقة والدها المنتج محمد الترك وهو ما جعل الجمهور ينتقدها بسبب عدم ثباتها على موقف واضح وتقلب آرائها المستمر.

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