راغب علامة يكشف تفاصيل اللقاء الأول بأحلام في "ذا فويس" بعد خلافاتهما الشهيرة في عرب آيدول

منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها قناة إم بي سي بالإعلان عن تواجد الفنانة أحلام والسوبر ستار راغب علامة ضمن لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، بدأ مباشرة الحديث من قبل الجمهور حول الخلافات التي من المتوقع أن تحدث مجددًا كما كان يحدث في برنامج "عرب آيدول" بين النجمين.

وفي حديث خاص لراغب علامة مع صحيفة "الرأي الكويتية"، كشف الفنان اللبناني عن طبيعة اللقاء الأول الذي جمعه بأحلام مع بداية تصوير حلقات برنامج "ذا فويس في شهر آب، وأكد أن الأمور كانت تسير على ما يرام وبشكل طبيعي جدًا.

وفي التفاصيل، أضاف راغب قائلًا: " كنت قد صرّحت في وقت سابق أن أحلام ليست السبب المباشر لانسحابي من Arab Idol، بل هي كانت أحد الأسباب.. كانت لديّ أسباب أخرى.. علاقتي بأحلام تشبه علاقتي ب​سميرة سعيد​ و​محمد حماقي​، وهي علاقة جيدة وودية".

يشار إلى برنامج "ذا فويس" سيطل على المشاهدين في الوطن العربي في موسمه الخامس، حيث انطلق التصوير الخاص بحلقاته منذ شهر آب لعام 2019، وسيقدم البرنامج كل من ياسر السقاف وناردين فرج، ومن المقرر أن يتم عرضه على إم بي سي 1 وإم بي سي العراق.

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