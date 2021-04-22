رامز جلال رمضان 2021

كما اعتدنا كل عام أن يقوم الفنان المصري رامز جلال بتحضير مقلب مرعب جديد لزملائه الفنانين ولاعبين كرة القدم والمشاهير، حتى أصبح كأنه طقس من طقوس رمضان.



يحمل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2021 اسم "رامز عقله طار" بعد أن كان اسم "رامز مريض نفسي" هو المتداول بين الجمهور قبل الإعلان بشكل رسمي عن وجود برنامج مقالب جديد لرامز.

فكرة برنامج رامز جلال 2021

ويدور المقلب هذا العام في السعودية وبالتحديد في مدينة ملاهي في الرياض، حيث يقوم يدعى الضيف إلى المدينة الملاهي كنوع من أنواع الترويج للمدينة، ويستقبله حسن العسيري، ويقوم بتعريف الضيف على مدينة الملاهي ومشاركته ببعض الألعاب، التي تكون واحدة منهم لعبة "كرات اللألوان".



يبدأ مزاح رامز مع الضيف في لعبة "كرات الألوان" حيث يتم ادخال الضيف إلى الحلبة مع حسن لمواجهة فريق آخر، ليبدأ رامز برمي بتصويب الكرات على الضيف من الخلف دون أن يراه.



بعد هذه اللعبة ينتقل الضيف لمقابلة المذيعة سارة مراد في لقاء صحفي، وتدعوه المذيعة لركوب لعبة "الكبسولة"، وهنا يكون رامز متنكر بشخصية شخص "هندي" يتم اختياره هو ومجموعة من الاشخاص بالقرعة للركوب مع الضيف في الكبسولة.



ومع بداية اللعبة ترتفع الكبسولة بشكل مفاجئ في الهواء، ويبدأ رامز بالتحكم بالشبابيك وأرضية "الكبسولة" من خلال فتحها واغلاقها وظهور شرارة من الجدرانها. لتنتهي العبة بفتح الباب وقفز الضيف في بركة ماء ثم يتبعه رامز. ويكشف عن نفسه.



ضحايا برنامج رامز جلال 2021

ومع مرور ما يقارب الـ 10 أيام هؤلاء هم أوائل ضحايا رامز جلال، الفنان المصري أحمد سعد، لاعب كرة القدم المصري رمضان صبحي، مغني المهرجانات حمو بيكا وكانت برفقته الراقصة البرازيلية لورديانا البرازيل، الممثلة المصرية ويزو، لاعب كرة القدم المصري قفشة، الفنانة دينا الشربيني، لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد، والممثل محمد عبد الرحمن.



كما أنه من المتوقع أن يكون من ضمن الضيوف، ملك قورة، سمية الخشاب، اسلام ابراهيم، نسرين طافش، معتصم النهار، ومحمد هنيدي وغيرهم، حسب البرومو الرسمي للبرنامج.



ويعرض برنامج رامز عقله طار يومياً على "MBC مصر" عقب مدفع الإفطار مُباشرة على الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد برنامج رامز عقله طار على "MBC مصر" 12:00 منتصف الليل. ويعرض على الساعة 8:15 بتوقيت السعودية عبر قناة "MBC 1". وعبر منصة شاهد VIP.





يذكر أن رامز قد دخل عالم المقالب في رمضان 2011 ببرنامج "رامز قلب الأسد، وفي رمضان 2012 قدم برنامج "رامز ثعلب الصحراء، ثم قدم برنامج "رامز عنخ آمون" في عام 2013، و"رامز قرش البحر" في عام 2014، و"رامز واكل الجو" عام 2015، و"رامز بيلعب بالنار" عام 2016، و"رامز تحت الأرض" عام 2017، و"رامز تحت الصفر" عام 2018، و"رامز في الشلال" عام 2019، و "رامز مجنون رسمي" عام 2020، ليعود ببرنامجه الجديد في رمضان 2021 "رامز عقله طار".



ومع كل برنامج يعرض لرامز يتعرض لهجوم شديد من قبل الجمهور وكذلك لنجاح باهر، أما بالنسبة للهجوم غالبا يكون بسبب تعليقاته الجارحة على الضيوف وحتى على من يساعدوا في البرنامج. كما يعود الجدل الرائج كل عام حول حقيقة معرفة الضيوف بالمقلب والمبلغ الذي تم أعطائه للضيف للمشاركة بالرنامج.