رامز جلال ممنوع من الظهور في أي وسيلة إعلامية..هل حُسم الموضوع؟؟

صدر قرار بمنع الممثل رامز جلال من الظهور في أي وسيلة إعلامية محلية لحين تسوية أوضاعه القانونية كممارس إعلامي.

وبالبحث عن الوضع الإعلامي لـ رامز وجد أن "رامز غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام"، ولذلك عليه تصحيح هذا الوضع.

بدورها مجموعة الـ MBC التي تعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" لم تمتثل لأمر المنع الإعلامي بحجة أن البرنامج يبث من الإمارات، وبالفعل قامت المجموعة ببث حلقة اليوم التي كانت ضيفتها الممثلة المصرية "ياسمين رئيس".

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يذكر أن رئيس نادي الزمالك "مرتضى منصور" كان قد وجه كتاب رسمي لوزيرة الصحة يتهم فيه رامز بالجنون ويطالب بالحجر عليه في مستشفى الأمراض العقلية، وكان قد أرفق طلبه بالدلائل والفيديوهات التي تثبت صحة ادعائه، كما صدر بيان من مستشفى الأمراض العقلية بأنهم ينتظرون فتح التحقيق لأخذ الإجراءات القانونية.

من جهة أخرى، يحقق برنامج رامز مشاهدات خيالية عبر اليوتيوب، منا أن كل حلقة من تتصدر الحديث عبر منصات التواصل الإجتماعي.

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