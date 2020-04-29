قيس الشيخ نجيب عاري بـ مسلسل أولاد آدم..مشهد مثير للجدل!

أثار المسلسل الرمضاني "أولاد آدم" الجدل بعد عرض مشهد ظهر فيه الفنان السوري "قيس الشيخ نجيب" وهو عاري أمام الممثلة اللبنانية "دانييلا رحمة".

المشهد ربما أثار الجدل بسبب عرضه في رمضان من جهة، وبسبب أنهم لم يعتادوا مثل هذه المشاهد من قيس الشيخ نجيب، إلا أن ذلك لم يعكر التعليقات الإيجابية التي يشهدها المسلسل عبر السوشال ميديا بسبب قصة المسلسل، الأحداث، وأداء الممثلين في المسلسل.

يذكر أن قصة مسلسل أولاد آدم تدور حول أربع شخصيات “ثنائيتين” هما، مكسيم خليل، بدور، غسان والقاضية ديما التي تؤدي دورها الممثلة اللبنانية، ماغي بو غصن والسوري، قيس شيخ نجيب، بدور، سعد، واللبنانية، دانييلا رحمة، بدور مايا.حيث يجمع المسلسل هذين الثنائيين بحدث مفصلي تنعكس تداعياتها على الأبطال الأربعة.

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دانييلا رحمة لها دور بارز في المسلسل، إذ أنها تؤدي دور راقصة وهو دور جديد عليها، أما ماغي بو غصن فـ تؤدي شخصية قاضية نزيهة لا تقبل بأن يكون في مسيرتها نقطة سوداء أبداً.

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