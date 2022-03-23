رامز جلال وفان دام يجتمعان في برنامج المقالب.. هكذا سيخدعان الضيوف!

طرح الفنان المصري رامز جلال البوستر الرسمي لبرنامج مقالبه الكوميدي عبر حسابه على "إنستغرام"، فمن المقرر عرضة على شاشة MBC مصر خلال شهر رمضان.

ويظهر رامز جلال في البوستر الدعائي مُديرًا ظهره إلى الخلف بينما يقف وسط النيران والأغبرة، وكعادته اعتمد الجرأة في تسريحة شعره حيث اختار اللون الأخضر المشع كلون جديد لإطلالته.

وأرفق جلال البوستر بتعليق، جاء فيه: "بسم الله توكّلنا على الله واللّهم صلِّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم والله المستعان وربنا يتمّمها على خير ويكمّلها بالستر، قريباً في رمضان 2022 على MBC مصر".

ولم يكشف رامز عن عنوان البرنامج، حيث تكهن البعض أن يكون الاسم " رامز مخو ضرب" أو "رامز بركان أرض"، وغيرها من الأسماء الغريبة.



فان دام يشارك في برنامج مقالب رامز جلال



ورغم أن البرنامج أجري تصويره في أجواء من السرية التامة بالمملكة العربية السعودية، إلَّا أن مصادر صحفية كشفت أن النجم العالمي جان كلود فاندام سيشارك في البرنامج، حيث سيطلب من ضيف الحلقة سواء كان نجم رياضي أو فنان مشاركة النجم السينمائي بأحدث مشاهد فيلمه الجديد، بينما سيتنكر جلال بشخصية ممثل ويبدًا بمضايقة الضيوف.

ويُشار أن المشهد الذي سيشارك فيه الضيف سيندرج تحت إطار الآكشن والإثارة.





رامز جلال يتمنى استضافة محمد عبده في برنامج مقالبه



في وقت سابق، كشف رامز جلال لمعجبيه عن وجود برنامج "مقالب" صغير سيعرض في شهر رمضان المقبل، وقال خلال لقائه في برنامج ET بالعربي: "رمضان الجاي ربنا يسهل ويعدي على خير، عندنا مقلب صغير يارب يعجب الناس، وبتمنى أستضيف الفنان محمد عبده.. أبو نورة أنا حبيبك".