رامز جلال يقدّم مبلغ خيالي لكيروش مقابل مشاركته في مقلب رمضان 2022.. والأخير يرفض لهذا السبب

يقدّم النجم المصري الشهير "رامز جلال" برنامج مقالب في رمضان منذ سنوات عديدة حيث أنه في كل عام يقدّم فكرة جديدة وبضيوف من النجوم والمشاهير حول العالم.

رامز جلال يعرض مبلغ ضخم لكارلوس كيروش مقابل مشاركته

كشف مقدّم البرامج الرياضية "محمد شبّانة "أن النجم المصري عرض مبلغ ضخم وصفه بـ "الخرافي" على المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش مقابل مشاركته في برنامج مقالب رمضان لهذا العام 2022.

وكان محمد شبّانة قد أوضح بان المبلغ الذي دفعه الفنان المصري لـ كارلوس كيروش يبلغ مقداره ثمانية ملايين جينيه مقابل أن يكون ضحية برنامجه.

وقال شبّانة: "يحاول القائمون على البرنامج التفاوض مع المدير الفني للمنتخب للظهور في رمضان المقبل".

كارلوس كيروش يرفض عرض رامز جلال

رفض المدير الفني للمنتخب المصري "كارلوس كيروش" عرض رامز جلال مقابل نصف مليون دولار وأوضح السبب بأنه يحتاج للتركيز مع المنتخب في هذه الفترة.

واضاف محمد شبّانة بان كيروش يرى بأنه مقبل على مرحلة حاسمة مع المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة من أجل التأهّل إلى كأس العالم وهذه الفترة تحتاج الى الكثير من التدريبات والتركيز.

كما أوضح شبّانة بان كارلوس يعتبر الظهور في برنامج المقالب هو استهزاء بمشاعر المصريين في التأهل لكأس العالم خلال نهاية الشهر الجاري.

مقلب رامز جلال في رمضان 2022

صدم النجم المصري الشهير متابعينه بأن برنامجه هذا الشهر في رمضان سيكون من فكرة وابتكار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية "تركي آل الشيخ".

وكشف تركي آل شيخ بأنه سيسمح للجمهور بالمشاركة من خلال محاكاة البرنامج لأول مرة.