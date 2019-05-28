رامز جلال يعرّض حياة أحد ضيوفه للخطر مرة أخرى ويضطر لإيقاف الحلقة! (فيديو)

على ما يبدو أن الفنان رامز جلال هذا العام أحب أن يضيف بعض التشويق والإثارة إلى مقالبه، ليطل على الجمهور بشيء مختلف عن ما قدمه خلال المواسم الماضية، خاصة بعد انتشار العديد من الأقاويل حول فبركة المقلب مع الضيوف.

وفي حلقة يوم أمس، عاد رامز جلال مرة أخرى وعرّض حياة ضيفه الناقد طارق الشناوي للخطر، والذي جرفته مياه الشلال، ليتحرك باتجاهه فريق العمل في محاولة لانقاذه من الغرق، حيث أنه بعدما سحبوه إلى الشط، بدا عليه التعب الشديد وعدم القدرة على التنفس، وبالتالي اضطر رامز لايقاف الحلقة، وعلق قائلًا: " الحلقة (بازت) وفداك مليون حلقة يا طارق"، وأكد الشناوي أنه سامح رامز على ما حدث.

وتدور فكرة برنامج "رامز في الشلال"، حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.

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