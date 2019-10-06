رامز جلال يعود إلى المقالب من جديد وحلمي ومنى زكي ينضمان إلى قائمة الضحايا (فيديو)

على ما يبدو أن رامز جلال وقصة تنفيذه المقالب في الأشخاص من حوله أصبحت في دمه، ولا يستطيع التخلي عن ذلك حتى في الأوقات التي يقضيها بهدف التسلية والمرح برفقة الأصدقاء، خاصة هؤلاء الذين شاركوه رحلته منذ بدايته في الوسط الفني وحتى الآن.

وفي أحدث مقالبه، قام رامز جلال بإثارة الرعب والفزع لدى كل من أحمد السقا وياسمين عبد العزيز وأحمد حلمي ومنى زكي، وذلك أثناء قضائهم الوقت برفقة بعضهم كإعادة إحياء للصداقة التي تجمعهم منذ أن بدأوا مشوارهم في الفن، وقام رامز جلال بالتظاهر بأنه يريد التقاط صورة برفقة كل واحد من أصدقائه ليفاجئهم بإطلاق صوت عالٍ بالقرب من آذانهم عن طريق بوق صغير.

وقام رامز جلال بمشاركة الفيديو عبر حسابه على إنستغرام وترك تعليقًا قال فيه: " اللى هايمشي بالعكس، هانسمعه الكلاكس"، ليلاقي الفيديو تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ويستطيع أن يحصد أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد 24 ساعة على نشره.

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