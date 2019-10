قمر تكشف المستور: "جمال مروان" ما زال يسعى خلفي.. شيراز "متحولة جنسيا" و"إنجي خوري" مريضة نفسيا!

الفنانة السورية "انجي خوري" صرحت أن الفنان "أدم" خطفها و حجز حريتها ليومين و قام بضربها و تعذيبها بتحريض من زوجته السابقة الفنانة اللبنانية "قمر" و أنها سوف تحرك دعوى قضائية بحقهما ! 👀 #انجي_خوري #قمر_اللبنانيه #ادام #عرب #مشاهير #جديد #اعتداء #ضرب #لبنان #سوريا #angykhory #singeramar #lebanon🇱🇧 #lebanesesinger #adam #arab #celebrity #attack #new

