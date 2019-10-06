قمر تكشف المستور: "جمال مروان" ما زال يسعى خلفي.. شيراز "متحولة جنسيا" و"إنجي خوري" مريضة نفسيا!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اختطاف السورية "إنجي خوري" من قبل الفنان اللبناني "أدام" بتحريض مباشر من زوجته السابقة الفنانة اللبنانية "قمر" حسب تصريحاتها.

قامت المثيرة للجدل إنجي خوري بنشر فيديوهات وصور تظهر تعرضها للضرب بطريقة وحشية وحسب تصريحاتها أنها خطفت لمدة يومين وقدمت والدتها بلاغ رسمي للشرطة بعد إختفاء إبنتها.

بعد عودة إنجي الى بيتها، قامت ببث مباشر من حسابها على إنستغرام لتتحدث عن اختطافها وأخذ هاتفها الشخصي منها وتهديدها بأخيها ذو الـ 14 سنة بحقنه بإبرة إيدز، إنجي لم تتوقف عن الحديث وتابعت بالتحدث عن طفولتها وأنها تعرضت للإغتصاب من قبل والدها.

الصحفي اللبناني المثير للجدل "إيلي باسيل" شارك في بث إنجي المباشر على إنستغرام وأعلن دعمه لها بإرسال محامي وفريق من قبله للإعتناء بها ومواجهة أدام وقمر، كما أكد ان الخلاف الذي نشأ بين قمر وإنجي كان بسبب طلاق قمر من أدام ووجود علاقة عاطفية جديدة جمعته مع الأخيره.

بدورها لم تلتزم قمر الصمت وأعلنت قبل مدة أن إنجي مريضة نفسيا وتحتاج لعلاج وأنها مستعده لتحمل كلفة علاجها ماديا، وردت على تصريحات "إيلي باسيل" بأنه شخص مقرف وكاذب ولا دليل على صحة أخباره.

عادت قمر من جديد بتصريحات أقوى صباح اليوم لتؤكد أن زوجها الأول بعقد عرفي "جمال مروان" ووالد طفلها الوحيد هو السبب وراء كل هذه المشاكل وأنه يحاربها إلى اليوم بعد 13 سنة، لتعود الى بدايتها معه وانها أحبته وهي بعمر الـ 21 بعد فقدانها لوالدها ووجدت فيه صورة الأب الحنون وأضافت بأنه كان يشعر بالراحة عندما أخبرته بحملها، ليغير رأيه في فترة حملها بالشهر الخامس تحديداً ويعرض عليها مبلغ 5 مليون دولار مقابل إجهاض الجنين، وهو ما رفضته قمر مُعلقة بانها فضلت التخلي عن روحها بدل التخلي عن طفلها، مما دفع مروان للهرب خارج البلاد وتحريض الصحافة ضدها.

واستطردت قمر أن زوجة مروان الأولى هربت منه الى أمريكا لأنها لم تعد تتحمل تصرفاته، وطلبت من مروان أن يتوقف عن محاربتها حتى لا تدور الدنيا وتواجه إبنته ذات الـ 14 عام نفس المصير الذي واجهته قمر.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ كشفت قمر عن محاربة النجمة اللبنانية "شيراز" لها، وبدأت القصة بعد تعرف قمر على رجل الأعمال "الشيخ فهد الزاهد"،الذي حسب وصفها يحب الفن وقدم دعم في إنتاج أعمال فنية لكبار الفنانين مثل "عاصي الحلاني، نوال الزغبي، نجوى كرموغيرهم..."، وكان هنالك تعاون جمعه مع قمر وشيراز، لتقوم الأخيرة بتصوير رجل الأعمال في وضع مشبوه وتهدد بأن ينهي شراكته مع قمر ليستجيب لها، مُعلقة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شيراز بمثل هذه الأعمال.



وفي تصريح خطير للفنانة اللبنانية قمر أكدت ان شيراز "متحولة جنسيا" وأنها شكلت عصابة مع "إيلي باسيل" لمحاربتها، وإنجي كانت الوسيلة أو الورقة من أجل هذه الحرب، مضيفة أنها لن تتنازل ورفعت دعاوى قضائية بحق "إنجي" وأنها لم تعتد تستعطفها، خصوصا بعد قيام الأخيرة بالاعتراف بإحدى صديقاتها المدعوة "مريم" بأن الجروح في جسمها من تدبيرها، لتقوم مريم بإخبار قمر بطريقة غير مباشرة مما دفع إنجي لتهديدها وتهديد عائلتها.

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