رامز جلال يكشف اسم برنامج مقالبه.. وفان دام أحد مساعديه

كشف الفنان المصري رامز جلال عن اسم برنامجه المنظر والذي سيعرض في شهر رمضان القادم على قناة MBC مصر.

رامز جلال يكشف اسم برنامج المقالب خاصته

شارك رامز جلال بوستر دعائي لبرنامجه الجديد عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وكشف أنه يحمل اسم "رامز موفي ستار"، وعلَّق: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر (رامز موفي ستار) إن شاء الله في رمضان 2022 على MBC مصر".

وشكر جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ، وكتب: "الحمد لله والشكر لله والف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمك الكبير وترجع بألف سلامه ❤️ تركي آل الشيخ".

فان دام يشارك في برنامج مقالب رامز جلال

ويُقال أن البرنامج أجري تصويره في أجواء من السرية التامة بالمملكة العربية السعودية، إلَّا أن مصادر صحفية كشفت أن النجم العالمي جان كلود فان دام سيشارك في البرنامج، حيث سيطلب من ضيف الحلقة سواء أكان نجم رياضي أو فنان مشاركته بأحدث مشاهد فيلمه الجديد، بينما سيتنكر جلال بشخصية ممثل ويبدًا بمضايقة الضيوف.

ويُشار أن المشهد الذي سيشارك فيه الضيف سيندرج تحت إطار الآكشن والإثارة.

