رامز جلال يوقع سيدة مصرية في ورطة مع السعوديين.. ما القصة؟

تصدر الفنان المصري رامز جلال موقع التغريدات "تويتر"، بعد خروج إحدى السيدات المصريات للإشارة إلى أنه سبب الفعاليات والاحتفالات التي تقيمها السعودية ضمن أيام العيد الفطر المبارك.

سيدة مصرية في ورطة بسبب رامز جلال

في التفاصيل، سأل مذيع سعودي امرأة مصرية تدعى بدرية مرسي حول رأيها بالأجواء والاحتفالات المقامة في بوليفارد الرياض، وجاء جوابها كالتالي: "احتفالات زي الفل، الله يخلي رامز جلال يلي خلاكوا تعملوا احتفالات الحلوة دي".

وكرر المذيع اسم "رامز جلال" للتأكيد ما إذا كانت تعني بكلامها رامز نفسه أم خانها التعبير، لتجيب: "آه هو يلي خلَّة الدنيا عاملة كدا".

وحاول المذيع تصحيح معلومات السيدة، مُشيدًا بجهود أمانة منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى السعودية تقيم العديد من الاحتفالات من أجل المواطنين والمقيمين من الدول الأخرى.

ههههههههه تأثير رامز جلال pic.twitter.com/eYruIzFDFg — FawaZ (@thales1s) April 25, 2023

ردود أفعال المتابعين

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافع عن السيدة، مُشيرين إلى أنه خانها التعبير ولم تتقصد الإساءة للسعودية، وبين منتقد لها، إذ كتبت إحداهن: "السعوديه تتقدم وتتطور كل يوم وقادتنا ماقصروا بذلوا كل غالي في راحه المواطن والبحث عن كل شي في خدمته لكن يبقى الحسد والحقد في قلوب اغلب العرب بما فيهم بعض الاخوه المصريين.. كيف المهرج #رامز_جلال يطورنا هههههه شي مضحك .. السعودية العظمى تطورت بفضل الله ثم تخطيط القياده والمواطن".

وطالب العديد بإعادة السيدة إلى بلدها، فكتبت إحداهن: "المذيع ماعندة سرعة بديهية ولا كان رد عليها وش دخل رامز جلال اتمنى إعادتها الى بلدها عشان تستمتع مع رامز".

وكتبت إحداهن مدافعة: "لا هي فعلا تقصد رامز جلال عشان فاهمه ان هو الي عمل الملاهي السنه الي فاتت وعمل المطعم الطاير السنه دي وفعلا هو برنامجه انتاج هيئه الترفيه السعودي بقاله ٣ سنين".

وعلَّقت إحداهن مدافعة: "مليون بالميه تقصد معالي المستشار تركي ال الشيخ لان لما قال لها ( رامز جلال؟!) قالت آه هو الي خلى الدنيا كلها عامله كده".

وأضافت أخرى: "زلت لسانها وتبي تنكت او تفتح موضوع او اول مرة تشوف فعاليات في حياتها وتتابع رامز جلال او او حاجات كثيرة .. بس المذيع محترم تفاجأ وعلق تعليق بسيط للأمانات وصرفها سريع لا تجيب العيد اكثر".