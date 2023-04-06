محمد فؤاد يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج.. والسبب مقلب رامز جلال

بالرغم من مرور وقت على عرض المقلب الذي تعرض له الفنان المصري محمد فؤاد بعد أن حل ضحية على برنامج رامز نيفر اند للفنان رامز جلال، إلا أن فؤاد ما زال يتصدر حديث الجمهور والسوشال ميديا بسبب تعرضه لمشاكل صحية بعد المقلب.

تفاصيل ما حدث مع محمد فؤاد في مقلب رامز نيفر إند

تعرّض الفنان المصري الى إصابات ونزيف بعد وقوعه ضحية ففي برنامج مقالب رامز نيفر إند والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي على شاشة "إم بي سي"، وتم اختيار مقلب الغسالة للنجم محمد فؤاد.

وخلال تنفيذ المقلب يدخل رامز جلال والضيف والذي كان النجم المصري "محمد فؤاد" الى غرفة والتي تتحرّك بشكل لولبي مما أدّى الى وقوعه على ظهره واصابته.

محمد فؤاد يتعرّض لمضاعفات صحيّة بعد مقلب رامز

وما يزال اسم الفنان المصري يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ردود الأفعال الكبيرة خاصة بعد المتاعب الصحيّة التي تعرّض لها نتيجة المقلب.

والجدير بالذكر ان الفنان المصري كان يتعافى من جراح عملية تكميم معدة كان قد أجراها قبل فترة قصيرة من تصوير الحلقة، وأكّدت مصادر قريبة بأن الفنان المصري سيسافر الى ألمانيا بوضع صحي طارىء ليخضع لعلاج هناك بسبب اصابات في عموده الفقري بعد تعرضه للمقلب.

ولم تكشف الصحف المصريّة اسم البرنامج الذي تسبب باصابات للعمود الفقري لمحمد فؤاد إلا ان الأخير لم يظهر في أي برنامج عنيف إلا "رامز نيفر اند" كما أن الطبيب الذي اجرى له العملية كان قد اتهم رامز جلال وصناع البرنامج بالشروع بقتل مريضه حيث اكد أنهم كانوا على دراية باجرائه عملية تكميم.