محمد رمضان يتخلى عن الطيار..والأخير يكذب أقوال رمضان!

ما تزال قضية الفنان المصري محمد رمضان مع الطيار الذي فقد عمله بسبب تباهي رمضان بمشاركة فيديو وهو يقود الطائرة حديث السوشال ميديا .

بداية الأمر عندما شارك محمد رمضان فيديو له من داخل قمرة القيادة، إذ أن كابتن الطائرة سمح له بالقيادة، وبناءً على ذلك تم فصل الكابتن من وظيفته.

وكان رمضان قد صرح أن الكابتن طلب منه مبلغ 9-10 مليون جنيه مصري أي ما يعادل الـ 600 ألف دولار أمريكي كتعويض عن الخسائر، وترك رمضان حرية الاختيار والحكم للمتابعين الذي كان قد أجمع على ضرورة مساعدة الكابتن.

الكابتن بدوره شارك فيديو شرح في ما حدث بالضبط، وجاء فيه: "تواصل معي أحدهم من طرف رمضان وطلب مني أن أقدم السي في لإحدى شركات الطيران ولكن كيف أقدمها وقد سحبت مني الرخصة!!"

كما أضاف: "لم أطلب أي مبلغ نقدي من رمضان وهذا كله إدعاء منه"!!

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