محمد رمضان يتخلى عن الطيار..والأخير يكذب أقوال رمضان!

محمد رمضان: الكابتن الي تصرح من عمله طلب مني تعويض ما يقارب ال ٦٠٠ ألف دولار! ولو يرضيكوا ده هدفعلوا! الكابتن من جهته كذب رمضان وأكد أنه لم يطلب منه فلوس 👀 #محمد_رمضان #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #البوابة

