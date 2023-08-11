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رامي عياش يطرح (لمة الحبايب) بمشاركة زوجته

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 11 آب / أغسطس 2023 - 01:32
رامي عياش
رامي عياش

البوابة-طرح المطرب اللبناني رامي عياش، مفاجأته الجديدة لجمهوره و محبيه، و هي فيديو كليب لأغنية (لمة الحبايب)، على موقع يوتيوب والمنصات الرقمية ومحطات الراديو المختلفة.

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و شارك رامي في تصوير الفيديو كليب زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، وا لشاعر محمد الرفاعى إلى جانب عدد كبير من أصدقائه ومحبيه. ومن خلال الأغنية يدعو الفنان رامى عياش إلى لم الشمل عن طريق التجمعات، والتقارب، واللمة، بين الأهل والأحباب والأصدقاء.

 أغنية(لمة الحبايب)من كلمات محمد الرفاعي، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، ومن إنتاج شركة (مزيكا) للمنتج محمد جابر.


 

كلمات دالة:رامي عياش

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