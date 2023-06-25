سيرين عبدالنور ورامي عياش يرقصان على أغنية "لو بص في عيني"

تصدرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور موقع التغريدات "تويتر"، بعد رقصها مع مواطنها رامي عياش في حفل زفاف عارضة الأزياء اللبنانية غنى غندور، والذي أقيم في لبنان.

رقصة سيرين عبدالنور ورامي عياش

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعبدالنور ترقص وتغني رفقة عياش أمام الحضور، الذين صفقوا لها مثنين على احترافيتها، إذ تمايلت يمينًا ويسارًا على أنغام الموسيق مستعرضة قدراتها في الرقص الشرقي.

كما شاركت الفنانة زميلها بغناء أغنيتها "لو بص في عيني"، وذلك بمرافقة الفرقة الموسيقية.

إطلالة سيرين عبدالنور

وخطفت عبدالنور الأضواء بإطلالتها الأنيقة من مجموعة مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، تزيَّن بالتطريزات والزخارف البرَّاقة، وتألف من كروب توب بأكمام طويلة وتنورة ذات خصر عالٍ تميَّزت بفتحة جانبية تصل لأعلى الفخذ.

وأكملت سيرين إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها بطريقة انسيابية منحتها لمسة من الأنوثة والجمال، وارتكز مكياجها على الظلال الترابية.

