  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. سيرين عبدالنور ورامي عياش يرقصان على أغنية "لو بص في عيني"

سيرين عبدالنور ورامي عياش يرقصان على أغنية "لو بص في عيني"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 25 حزيران / يونيو 2023 - 10:11
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور

تصدرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور موقع التغريدات "تويتر"، بعد رقصها مع مواطنها رامي عياش في حفل زفاف عارضة الأزياء اللبنانية غنى غندور، والذي أقيم في لبنان.

اقرأ ايضاًسيرين عبدالنور تتألق بنقشة جلد النمر.. وتعلن عودتها للشاشة المصريةسيرين عبدالنور تتألق بنقشة جلد النمر.. وتعلن عودتها للشاشة المصرية

رقصة سيرين عبدالنور ورامي عياش

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعبدالنور ترقص وتغني رفقة عياش أمام الحضور، الذين صفقوا لها مثنين على احترافيتها، إذ تمايلت يمينًا ويسارًا على أنغام الموسيق مستعرضة قدراتها في الرقص الشرقي.

كما شاركت الفنانة زميلها بغناء أغنيتها  "لو بص في عيني"، وذلك بمرافقة الفرقة الموسيقية.

إطلالة سيرين عبدالنور

وخطفت عبدالنور الأضواء بإطلالتها الأنيقة من مجموعة مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، تزيَّن بالتطريزات والزخارف البرَّاقة، وتألف من كروب توب بأكمام طويلة وتنورة ذات خصر عالٍ تميَّزت بفتحة جانبية تصل لأعلى الفخذ.

وأكملت سيرين إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها بطريقة انسيابية منحتها لمسة من الأنوثة والجمال، وارتكز مكياجها على الظلال الترابية.
 

كلمات دالة:سيرين عبدالنور

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...