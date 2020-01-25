ديبيكا بادوكون تصبح أول نجمة هندية تشارك في حملة دعائية لعلامة لوي فيتون

من بوليوود إلى هوليوود، تحظى النجمة "ديبيكا بادوكون" بنجومية عالمية وذات قاعدة جماهيرية ضخمة لا يمكن تجاهلها، ويبدو أن عام 2020 سيشهد انتعاشه كبيرة في حياة ديبيكا، وخاصة المهنية.

فبالإضافة إلى اقتحامها عالم التمثيل، تستعد ديبيكا لاقتحام عالم الموضة والأزياء، حيث صنعت التاريخ وأصبحت أول نجمة هندية تشارك في حملة دعائية عالمية ضخمة لعلامة "لوي فيتون"، وهي علامة غنية عن التعريف تعد من الأبرز عالميًا.

ووفقا لصحيفة " ذا إكسبريس تريبيون"، اُختيرت ديبيكا من قِبل "نيكولاس جيسكير" نفسه، وهو المدير الإبداعي لدار لوي فيتون.

وبالإضافة إلى نجمة بوليوود، تتميز حملة لوي فيتون لمجموعة ما قبل خريف 2020، بالجمع بين كوكبة من أبرز النجوم في حملة استثنائية وفريدة من نوعها مستوحاة من مجموعة أفلام وكتب الاثارة والرعب "بلّب هورور" Pulp Horror للمؤلف الشهير " جوستين ماريوت".

سرعان ما أعلنت ديبيكا عن تعاونها المميز مع دار الأزياء الفرنسية على انستغرام أمس الخميس، وأعربت عن سعادتها الكبيرة لمعجبيها، حيث قالت: "انني مسرورة للغاية للانضمام الى عائلة لوي فيتون. فكوني جزء من رؤية نيكولاس جيسكير للعلامة الأكثر شهرة في العالم، يجعلني متحمسة جدًا وممتنة للغاية".

كما قالت عن لقائها بنيكولاس: "لطالما كنت معجبة بأعماله ودائمًا ما كنت أتطلع للقائه، انه اطيب شخص قابلته، وبالطبع الأكثر ابداعًا، فهو شخص مؤثر للغاية، وخاصة طيبته ولطافته".

وفي الصور، جاءت ديبيكا في واجهة بوستر بعنوان "دونت تيرن أراوند"، وهي ترتدي فستان مزين بنقشة المربعات باللون الأسود والأبيض ومعطف رمادي أنيق مع حقيبة حزام صغيرة وبوت مميز باللون الأخضر.

تأتي ديبيكا من بين 24 نجوم يشاركون في هذه الحملة العالمية للوي فيتون، والتي تشمل مجموعة من أبرز وجوه العلامة، بما في ذلك "صوفي تيرنر"، و" ليا سيدو"، و" أليسيا فيكاندير"، و" كلوي غرايس موريتز".

ويشارك في الحملة أيضًا نجوم آخرين بما في ذلك، "ايما روبرتس"، و"لورا هاريير"، و"جينيفر كونلي"، بالإضافة، إلى "جيدن سميث"، ابن النجم الأمريكي "ويل سميث".















يأتي اختيار ديبيكا لتصبح اول هندية تشارك في حملة دعائية لدار "لوي فيتون"، بعد حوالي يومين فقط من تكريمها في "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس، وحصولها على الجائزة الكريستالية في المنتدى، خلال دورته الـ 50.

كما يأتي الكشف عن هذه الحملة المميزة، بعد أسبوع واحد فقط من شرائها ثاني أكبر ألماسة خام في العالم، بالتعاون مع شركة "لوكارا" الكندية للتعدين، وذلك بعد العثور عليها في بوتسوانا العام الماضي.

وعلى الرغم من استعراض "لوي فيتون"، للماسة الضخمة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنها لم تكشف عن سعر شرائها. هذا واُطلق على الماسة اسم "سويلو"، والذي يعني "الاكتشاف النادر"، وتتميز الماسة بانها في حجم كرة التنس، ومن المقرر تحويلها إلى مجموعة متنوعة من المجوهرات، خاصة انها تتميز بما لا يقل عن 1758 قيراطًا.

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