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بريانكا شوبرا تُشعل حفل جوائز "Grammy 2020" بإطلالة جريئة ومثيرة (صور)

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2020 - 01:26
بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا

ليست المرة الأولى التي تخطف فيها النجمة الهندية والعالمية بريانكا شوبرا الأنظار خلال تواجدها في المناسبات الفنية والرسمية، فمنذ أيام أطلت على متابعيها وجذبت الجميع لمشاهدتها خلال الكلمة التي ألقتها في المؤتمر العالمي للاقتصاد عام2020.

وآخر إطلالات نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، كات يوم أمس خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز جرامي 2020، وظهرت في الحفل برفقة زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس، وتميزت إطلالتها بالجرأة والإثارة في نفس الوقت، حيث اختارت ارتداء فستان مصمم بشكل إنسيابي مع منحنيات جسدها، كاشفة عن جزء كبير من بداية صدرها وحتى بداية معدتها، وهو من تصميم دار الأزياء العالمية رالف أند روسو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tassel fun. #grammys

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وكانت شوبرا قد نشرت عبر حسابها على موقع إنستغرام مجموعة من الصور برفقة زوجها جوناس وأيضًا إلى جانب عدد من زملائها وأصدقائها الذين كان برفقتها أيضًا خلال حفل توزيع جوائز جرامي 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So proud of this fam. Congratulations @jonasbrothers you guys crushed it today. #grammys

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This guy. #Grammys2020

A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) on

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