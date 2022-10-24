رانفير سينغ يقضي وقت ممتع ويلتقي النجوم في مدينة ابو ظبي الإماراتية

يتواجد النجم البوليوودي الشهيررانفير سينغ في جزيرة ياس بمدينة أبو ظبي الإماراتية، وحرص سينغ على مشاركة العديد من الصور الخاصة التي كشفت عن استمتاعه وقضائه وقت مميز في المدينة الإماراتية.

وجاء تواجد سينغ في جزيرة ياس إلى جانب 300 ضيف من الهند، ضمن حملة MakeMyTrip، التي قام من خلالها بزيارة الكثير من المدن الترفيهية والسياحية، ومن أبرز هذه المناطق عالم فيراري، وياس ووتر وورلد، وعالم وارنر براذرز، وياس مول، وياس باي ووترفرونت.

رانفير سينغ يلتقي النجوم في البطولة القتالية المختلطة

وحرص النجم الشهير على حضور البطولة القتالية المختلطة UFC 280 والتي تُقام في مدينة أبوظبي، حيث رصدت كاميرات الباباراتزي تفاعله الكبير مع المنافسة الشديدة بين المصارعين.

وشارك النجم الهندي مقطع فيدديو عبر حسابه الخاص على "انستغرام" يظهر احتفال حبيب محمدوف بـ إسلام مخاشيف بعد فوزه في بطولة العالم بالوزن الخفيف.

رانفير سينغ يلتقي ستيف هارفي

وفي لقطة مميّزة والتي وصفها الجمهور بالتاريخية التقى نجم بوليوود الشهير بالنجم الهوليوودي الشهير "ستيف هارفي" حيث شارك صورة مميزة جمعتهما عبر حسابه الخاص على "انستغرام"، كشفت عن التناغم الكبير بينهما.

كما شارك رانفير صورة أخرى جمعته مع ستيفن سيجال والذي كان متواجدًا أيضًا لمشاهدة هذه المباراة التاريخية الكبيرة، في هذه البطولة المميزة التي تستضيفها المدينة الإماراتية.

بالاضافة للعديد من النجوم الذين حضروا هذه المباراة القتالية والتي وصفوها بالتاريخية في مدينة ابو ظبي.

يُشار إلى أن النجم الهندي كان قد تعرض مؤخرًا للهجوم بسبب نشره عدد من الصور الجريئة التي ظهر فيها عاريًا وتم استدعائه من أجل التحقيق بتهمة نشر الإباحية.