رانفير سينغ يواجه دعوى قضائية بسبب ظهوره عارياً خلال جلسة تصوير

نشر النجم البوليوودي الشهير "رانفير سينغ" مجموعة من الصور له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأثار رانفير جدلًا كبيرًا بمشاركته مجموعة من صوره والتي التقطت له خلال جلسة تصوير خاصة بمجلة Paper Magazine والتي لاقت الكثير من الإعجابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رانفير سينغ يواجه دعوى قضائية

وكانت هناك العديد من الصور التي قام رانفير بمشاركتها مع متابعينه عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" والتي ظهر فيها عارياً تماماً حيث أثار بها جدلًا كبيرًا لظهوره بهذه الطريقة.

وأشاد العديد من المتابعين بالفنان الهندي لجرأته على التقاط هذه الصور العارية والجريئة خاصة أنه صرّح بعبارة "أنا لا أهتم بأي أحد ما إذا كان سيحكم علي أم لا".

وبالرغم من إعجاب المتابعين بالصور إلا أن رانفير سيواجه مشاكل قانونية بخصوص هذه الصور الجريئة، حيث أن هناك دعوى قضائية ضده بسبب ظهوره عارياً خلال جلسة التصوير، كون الصور مخلة بالأداب العامة

تفاصيل الدعوى القضائية

تقدّمت مؤسسة غير حكومية تدعى شيام مانجرام بدعوى قضائية لدى شرطة بومباي ضد النجم رانفير يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لنشره صوره العارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث إنه يواجه تهمة "إيذاء مشاعر النساء".

ولم تكشف بعد ما هي ردة فعل النجم البوليوودي رانفير حول هذه الدعوى القضائية التي جاءت بحقه.

رانفير سينغ يحصل على جائزة

احتفل النجم البوليوودي رانفير سينغ يوم أمس بحصوله على جائزة IAA Brand Endorser لهذا العام وذلك كأهم شخصية محل ثقة للإعلانات والتابعة للرابطة الدولية للإعلان في دورتها التاسعة.