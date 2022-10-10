رانفير سينغ يتصدّر الترند بسبب فيديو الرقص مع هذا النجم

تصدّر النجم البوليوودي الشهير "رانفير سينغ" وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو له بشكل واسع بين المتابعين، ظهر فيه وهو يرقص بشكل عفوي.

رانفير سينغ يرقص بشكل عفوي

شارك النجم البوليوودي الشهير "رانفير سينغ" مقطع فيديو عفوي ظهر فيه وهو يقوم بتعليم الرقص للاعب كرة السلة الأمريكي الشهير "شاك".

وكان رانفير يرقص على انغام أغنية Khali Bali والخاصة بفيلمه الشهير Padmaavat، حيث بدأ بتعليم شاك الحركات الراقصة من لمس اللحية وحركات الجسد.

وعلّق رانفير على مقطع الفيدي بقوله: "الرجل الكبير - الرجل السيء" وأضاف رانفير: "هذا التعاون الذي لم تكن تعرف بأنك بحاجة اليه".

وتفاعل العديد من نجوم بوليوود مع مقطع الفيديو الراقص، وعلّق فارون داوان: "هجوم شاك"، ووصف المغني تيشر رانفير: "السفير الثقافي رقم 1".

كما جرى تداول الفيديو بشكل واسع بين الجمهور وسط إشادات كبيرة بأداء النجم الهندي، وطريقة رقصه.

رانفير سينغ وشائعات انفصاله عن ديبيكا بادكون

أثيرت في الفترة الأخيرة العديد من الشائعات حول انفصال "رانفير سينغ" عن زوجته ديبيكا بادكون ولكن النجم البوليوودي نفى انفصاله عن زوجته وذلك من خلال صورة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ان علاقتهما تسير بشكل جيد.

وجاءت هذه الشائعات بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول النجم الهندي بسبب جلسة التصوير التي ظهر فيها عاريًا وتسببت بالقبض عليه والتحقيق معه بتهمة نشر الإباحية.