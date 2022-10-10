  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. رانفير سينغ يتصدّر الترند بسبب فيديو الرقص مع هذا النجم

رانفير سينغ يتصدّر الترند بسبب فيديو الرقص مع هذا النجم

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 10 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:50
رانفير سينغ
رانفير سينغ

تصدّر النجم البوليوودي الشهير "رانفير سينغ" وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو له بشكل واسع بين المتابعين، ظهر فيه وهو يرقص بشكل عفوي.

اقرأ ايضاًتفاصيل تعرّض سلمان خان لمحاولة اغتيال.. أول ظهور له بعد نجاته من الموتتفاصيل تعرّض سلمان خان لمحاولة اغتيال.. أول ظهور له بعد نجاته من الموت

رانفير سينغ يرقص بشكل عفوي 

شارك النجم البوليوودي الشهير "رانفير سينغ" مقطع فيديو عفوي ظهر فيه وهو يقوم بتعليم الرقص للاعب كرة السلة الأمريكي الشهير "شاك".

وكان رانفير يرقص على انغام أغنية  Khali Bali والخاصة بفيلمه الشهير Padmaavat، حيث بدأ بتعليم شاك الحركات الراقصة من لمس اللحية وحركات الجسد.

وعلّق رانفير على مقطع الفيدي بقوله: "الرجل الكبير - الرجل السيء" وأضاف رانفير: "هذا التعاون الذي لم تكن تعرف بأنك بحاجة اليه".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

 

 

وتفاعل العديد من نجوم بوليوود مع مقطع الفيديو الراقص، وعلّق فارون داوان: "هجوم شاك"، ووصف المغني تيشر رانفير: "السفير الثقافي رقم 1".

اقرأ ايضاًتفاصيل تعرّض سلمان خان لمحاولة اغتيال.. أول ظهور له بعد نجاته من الموتبعد اتهامه بالاعتداء على النساء ووصفه بـ "السادي".. سلمان خان يغيّر مظهره بشكل جذري

كما جرى تداول الفيديو بشكل واسع بين الجمهور وسط إشادات كبيرة بأداء النجم الهندي، وطريقة رقصه.

رانفير سينغ وشائعات انفصاله عن ديبيكا بادكون

أثيرت في الفترة الأخيرة العديد من الشائعات حول انفصال "رانفير سينغ" عن زوجته ديبيكا بادكون ولكن النجم البوليوودي نفى انفصاله عن زوجته وذلك من خلال صورة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ان علاقتهما تسير بشكل جيد.

وجاءت هذه الشائعات بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول النجم الهندي بسبب جلسة التصوير التي ظهر فيها عاريًا وتسببت بالقبض عليه والتحقيق معه بتهمة نشر الإباحية.

كلمات دالة:رانفير سينغاخبا رالمشاهيراعمال المشاهيراطلالات المشاهيرمشاهير بوليوود

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...