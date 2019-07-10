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رانفير سينغ يعاني من أعراض العشق مع زوجته ديبيكا في عيد ميلاده..شاهدوا رومانسيتهما!

منشور 10 تمّوز / يوليو 2019 - 09:32
رانفير سينغ وزوجته ديبيكا بادوكون

 أثار ثنائي بوليوود المحبوب لدى الجماهير رانفير سينغ وزوجته النجمة ديبيكا بادوكون، إعجاب العديد من المتابعين، حيث تبادل كل منهما عبارات الحب والغزل، وبمقدار كبير من الرومانسية احتفل رانفير برفقة زوجته بعيد ميلاده الـ34 ووثق هذه اللحظة من خلال بعض الصور.

ومن بين هذه الصور التي التقطها رانفير سينغ، هي صورة مميزة لزوجته ديبيكا بادوكون، والتي ظهرت فيها في قمة سعادتها وحيويتها مع ابتسامة عريضة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد زوجها السبت الماضي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

High on Cake! 😋🍰 @deepikapadukone #happybirthdaytome

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وكان النجم رانفير سينغ قد اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عقب كشفه عن شكل شخصيته في فيلمه القادم بعنوان "83"، وهو من إخراج كابير خان، وتدور قصة الفيلم حول فوز الهند بكأس العالم في عام 1983  في بطولة الكريكت، ومن المقرر أن يبدأ العرض في أبريل 2020.

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