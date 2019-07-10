رانفير سينغ يعاني من أعراض العشق مع زوجته ديبيكا في عيد ميلاده..شاهدوا رومانسيتهما!

أثار ثنائي بوليوود المحبوب لدى الجماهير رانفير سينغ وزوجته النجمة ديبيكا بادوكون، إعجاب العديد من المتابعين، حيث تبادل كل منهما عبارات الحب والغزل، وبمقدار كبير من الرومانسية احتفل رانفير برفقة زوجته بعيد ميلاده الـ34 ووثق هذه اللحظة من خلال بعض الصور.

ومن بين هذه الصور التي التقطها رانفير سينغ، هي صورة مميزة لزوجته ديبيكا بادوكون، والتي ظهرت فيها في قمة سعادتها وحيويتها مع ابتسامة عريضة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد زوجها السبت الماضي.

وكان النجم رانفير سينغ قد اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عقب كشفه عن شكل شخصيته في فيلمه القادم بعنوان "83"، وهو من إخراج كابير خان، وتدور قصة الفيلم حول فوز الهند بكأس العالم في عام 1983 في بطولة الكريكت، ومن المقرر أن يبدأ العرض في أبريل 2020.

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