رانيا يوسف في موعد غرامي مع مجهول..وتستفزه من البداية

ينتظر المشاهدون عرض حلقة الفنانة المصرية رانيا يوسف في برنامج The Blind Date Show، الذي سيجمعها في موعد غرامي مع شخص مجهول.

رانيا يوسف في موعد غرامي مع شخص مجهول

وشاركت منصة العرض BingeCircle عبر حسابها في "إنستغرام" الفيديو الترويجي للحلقة، الذي يظهر فيه رجل وسيم في الأربعينيات من عمره يغزو الشيب لحيته جالسًا في انتظار رانيا، التي تأتيت متأخرة متألقة بفستان آيفوري بقصة "وان شولدر"، تميَّز بأطوال المختلفة إذ جاء من أحد الجانبين طويلًا ومن الجانب الآخر قصيرًا.

وأكملت يوسف إطلالتها المثيرة بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، واعتمدت مكياجًا ملفتًا من درجات البرونزي، بينما اعتمدت إكسسورات فضية.

وتساءل الرجل عن سبب وصولها متأخرة، لترد عليه بعنفوان محاولة استفزازه: "الملكات لا يأتين متأخرات".

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة رجل وامرأة من المشاهير، على أن يفصل بينهما جدار كي لا يعلم كل واحد منهما من يجلس على الطرف الآخر، ثم يبدأون بطرح الأسئلة على بعضهم البعض ويناقشون مواضيع شتى لمعرفة طريقة تفكير الآخر.

ردود أفعال المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الترويجي للحلقة، مُشيرين إلى أن من السهل التعرف على رانيا من صوتها المميز، فكتبت إحداهن: "اكتر صوت هيتعرف"، وأضافت أخرى: "علي اساس انها مش هتتعرف من صوتها"، وكتبت أخرى: "تتعرف من صوتها من اول كلمة".

وأعرب البعض عن استيائهم من استضافة مشاهير في الحلقات، فكتبت إحداهن: "مش فاهمة ليه لازم تجيبوا ممثلين و مشاهير ، الحوار بقي مفقوس اصلا ، كان واقعي اكتر لما ناس طبيعية عادي مش لازم يبقوا معروفين يعني".